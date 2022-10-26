Зеленський повідомив про "потепління" у відносинах з Ізраїлем: про що вже домовились

Український президент сподівається, що політики Ізраїлю й надалі підтримуватимуть нашу країну

Влада Ізраїлю, яка нещодавно знайшла докази застосування росіянами іранських дронів проти України, надаватиме нашій країні розвіддані щодо них. Співпраця між країнами у цьому питанні почалася всього кілька днів тому.

Про це у середу, 26 жовтня, під час брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау в Києві повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна знаходиться на шляху співпраці з Ізраїлем й останнім часом двосторонні відносини між країнами помітно потеплішали.

"Дані (ізраїльської — ред.) розвідки підтверджують, що й наша розвідка знала, що понад 400 іранських дронів Росія використала проти України… Ми – на початку співпраці з Ізраїлем. І це позитивний трек з боку Ізраїлю. Вдячний за це", – зазначив президент України.

Зеленський підкреслив, що сподівається на велику підтримку з боку Ізраїлю, адже ця країна знає, що таке війна. Ба більше, ізраїльський народ від початку російського вторгнення підтримує Україну, але нам потрібна також підтримка з боку політичних лідерів.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Ізраїль завдав ракетних ударів по території Сирії внаслідок чого було знищено завод зі збирання іранських безпілотників-камікадзе, які, можливо, призначалися для відправки в росію. При цьому офіційний Єрусалим продовжує зберігати нейтральність щодо України і не поспішає передавати важливе оборонне озброєння. Зокрема, допомагати Україні із "залізним куполом". Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський пояснив, що країна має свої інтереси у співпраці з росією, зокрема в Сирії, і саме тому намагається дистанціюватися від війни з Україною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що іранські ударні дрони "Шахеди" росіяни перейменували у "Герань" — підтвердження цьому є фото безпілотників, які були зняті після збиття в Україні. Примітно, що літальних апаратів під назвою "Герань" немає ні на озброєнні росії, ні взагалі в природі. Тобто російська влада таким чином намагається приховати факт купівлі БПЛА у країни, офіційно визнаної США спонсором світового тероризму.