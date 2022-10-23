Призначалися для росії? Ізраїль розбомбив завод зі збирання іранських дронів

Внаслідок обстрілу було пошкоджено злітно-посадкову смугу

Ізраїль завдав ракетних ударів по території Сирії внаслідок чого було знищено завод зі збирання іранських безпілотників-камікадзе, які, можливо, призначалися для відправки в росію.

Як повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), удар стався 21 жовтня у районі військового аеропорту Дімас у західній частині провінції Дамаск.

Спостерігачі повідомили, що останнім часом цей військовий аеропорт повністю контролювався іранцями та підтримуваними ними бойовиками, у тому числі й членами "Хезболли".

Зазначається, що у січні 2022 року туди прибули партії зброї, боєприпасів та компонентів для збирання дронів. Також зазначається, що члени "Хезболли" проводили бурові роботи навколо аеропорту для зберігання одержаної від Ірану зброї.

Джерела SOHR також повідомили, що там бачили членів іранського елітного підрозділу КСІР та експертів "Хезболли", які проходили навчання в Ірані.

Тим часом ізраїльський журналіст Макс Лур’є повідомив, що готова партія зброї, яка там була зроблена, призначалася для росії. Також він зазначив, що за тиждень до цього Ізраїль знищив ще одну велику партію дронів для рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чому Ізраїль все ще утримує нейтральну позицію і не відправляє Україні таке важливе для неї озброєння, щоб протистояти російському агресору. Думкою поділився посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.