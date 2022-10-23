Предназначались для россии? Израиль разбомбил завод по сбору иранских дронов

В результате обстрела была повреждена взлетно-посадочная полоса

Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии вследствие чего был уничтожен завод по сбору иранских беспилотников-камикадзе, которые возможно предназначались для отправки в россию.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), удар случился 21 октября в районе военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск.

Наблюдатели сообщили, что в последнее время этот военный аэропорт полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы".

Отмечается, что в январе 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов. Также отмечается, что члены "Хезболлы" проводили буровые работы вокруг аэропорта для хранения полученного от Ирана оружия.

Источники SOHR также сообщили, что там видели членов иранского элитного подразделения КСИР и экспертов "Хезболлы", которые проходили обучения в Иране.

Тем временем израильский журналист Макс Лурье сообщил, что готовая партия оружия, которая там была произведена, предназначалась для россии. Также он отметил, что за неделю до этого Израиль уничтожил еще одну крупную партию дронов для рф.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, почему Израиль все еще удерживает нейтральную позицию и не отправляет Украине столь важное для нее вооружение, чтобы противостоять российскому агрессору. Мнением поделился посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.