Є червоні лінії: посол пояснив, чому Ізраїль не посилює допомогу Україні

Насамперед офіційний Єрусалим намагається забезпечити всередині своєї країни.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський упевнений, що зайва критика ізраїльтян, які нібито не допомагають нашій країні під час війни, є вкрай несправедливою. На думку дипломата, його Батьківщина робить все можливе, щоб підтримати українців у непрості часи, намагаючись не переходити зайвий "червоні лінії".

Про те, що це за лінії та яку допомогу Україна таки отримує від офіційного Єрусалиму, Бродський розповів в інтерв’ю "РБК-Україна". Серед іншого він наголосив, що Ізраїль намагається дбати про інтереси власної безпеки, і лише потім звертає увагу на зовнішні конфлікти.

Як пояснює Міхаель Бродський, його сильно зачепило висловлювання президента Володимира Зеленського про "нульову" військову допомогу Ізраїлю Україні. При цьому саме ізраїльтяни пропонують безліч гуманітарних проектів, активно беруть переселенців та організовують медичну підтримку українських громадян — як фізичну, так і психологічну.

"Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходячи червоні лінії, — наголошує дипломат. — Ці червоні лінії пов’язані з дуже складною ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль, по суті, сидить на вершині порохової бочки. Близький Схід – це порохова бочка. Будь-якої миті може статися теракт, у будь-який момент регіон може скотитися до передвоєнної чи військової ситуації. Тому Ізраїлю потрібно дуже обережно діяти та враховувати насамперед інтереси власної безпеки. І це те, що ми робимо”.

Також, за словами Бродського, щодо гуманітарної підтримки Ізраїль повністю розділяє позицію колективного Заходу. Із саме військовою допомогою тут трохи складніше — ті самі "червоні лінії".

Крім цього, посол підкреслив, що Ізраїль не допомагає росії обходити європейські та американські санкції. Відсутність своїх же економічних обмежень для росіян Бродський пояснює тим, що в ізраїльському законодавстві немає механізмів, які передбачали б одностороннє введення санкцій проти будь-якої з країн світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що незважаючи на всі проблеми та червоні лінії, Україна може отримати від Ізраїлю новенькі системи протиповітряної оборони. Однією з головних переваг є те, що вони добре відстежують іранські безпілотники.