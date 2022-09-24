Куди вночі вдарили росіяни і що буде з "азовцями" у Туреччині: 5 новин, які ви могли проспати
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Україна продовжує отримувати підтримку від багатьох зарубіжних партнерів, але це не оберігає нас повністю від атак окупантів
ЗСУ продовжують протистояти російському навалі вже 213-й день поспіль. Україні допомагають люди з усього світу, включно з високопоставленими політиками, проте росія поки не бачить для себе можливості зупинитися. Це виливається у регулярний терор та атаки навіть уночі, без яких не обійшовся і ранній початок суботи, 24 вересня.
"Телеграф" зібрав добірку важливих новин за останні кілька годин, які ви могли проспати, набираючись сил перед черговим непростим днем. Дані стосуються не лише України, а й окремих заяв світових лідерів.
Нічні вибухи
Поки ще жодна ніч після повномасштабного вторгнення рф в Україну не була спокійною в нашій країні. Минула — не виняток, адже у Запоріжжі та Миколаєві лунали потужні вибухи. Наслідки другого ще уточнюються, а ось перший завдав і людських втрат, і руйнування інфраструктури.
Було щонайменше п’ять прильотів по Запоріжжю, зафіксовано попадання в один із житлових будинків, була пожежа. Як повідомив голова ОВА Олександр Старух, на жаль, щонайменше одна людина загинула, ще семеро отримали травми різної тяжкості.
США не визнають російські референдуми і готують "відповідь"
Ні, мова не про анексію Вашингтоном якогось із регіонів росії. Все набагато простіше і складніше одночасно — президент Джо Байден попередив диктатора путіна та його оточення, що економіка країни-агресора відчує на собі всю міць економічних санкцій. Також було обіцяно додаткові серйозні фінансові втрати з боку Кремля.
Байден у своїй промові наголосив, що Штати ніколи не визнають українські території "нічим іншим, окрім як частиною України", повідомляє Reuters. Цілком ймовірно, що над черговими санкціями США працюватиме спільно з іншими іноземними партнерами нашої країни.
"Азовці" пройдуть реабілітацію у Туреччині
Звільнені з полону захисники Маріуполя, які були командирами оборони "Азовсталі", змушені провести весь решту часу до кінця війни на території Туреччини. Для них виділили спеціальний заклад, а також пообіцяли провести реабілітацію.
За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, знеможених полоном військових проведуть через медичні перевірки, а також допоможуть їм відновитись не лише фізично, а й психологічно. До списку тих, хто залишиться на турецькій землі, увійшли командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї ОБМП Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега.
Ізраїль майже не допомагає Україні
Про це у свіжому інтерв’ю Ouest-France заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, звичайні люди продовжують підтримувати українців та виступати проти агресії росії. Однак подібних дій з боку уряду Ізраїлю практично немає.
"Я шокований. Не розумію. Ізраїль нам нічого не дав, нічого, нуль, — заявив очільник держави. — Я розумію, що вони мають захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує своє озброєння до інших країн".
Також він наголосив, що представники України не раз дискутували та просили про допомогу в Ізраїлю. Поки що безрезультатно. Це Зеленський пов’язує з великим впливом Росії.
Файні новини з півдня України
Оперативне командування "Південь" порадувало даними з південного напрямку фронту. Лише за останню добу нашим захисникам вдалося знищити шість іранських безпілотників (вже прозваних у народі "балалайками" через їхню форму), а також назавжди приземлити російські гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.
Також росіяни не дорахувалися понтонної переправи у Новій Каховці, кількох скупчень техніки у Бериславському районі, ЗРК "Тор" на Миколаївщині, а до того ж — одразу трьох зосереджень сил та засобів у Херсонському та Каховському районах. За добу армія ворога на цьому напрямі втратила щонайменше 51 солдата, гаубицю "Мста-Б", танк та 16 різних броньовиків.
Бажаємо всім продуктивної та тихої суботи. За тим, що відбувається, протягом дня ви можете стежити за допомогою нашого текстового онлайну, що регулярно оновлюється: Війна — день 213: ЗСУ звільняють Україну, "референдуми" під дулами автоматів .