Україна продовжує отримувати підтримку від багатьох зарубіжних партнерів, але це не оберігає нас повністю від атак окупантів

ЗСУ продовжують протистояти російському навалі вже 213-й день поспіль. Україні допомагають люди з усього світу, включно з високопоставленими політиками, проте росія поки не бачить для себе можливості зупинитися. Це виливається у регулярний терор та атаки навіть уночі, без яких не обійшовся і ранній початок суботи, 24 вересня.

"Телеграф" зібрав добірку важливих новин за останні кілька годин, які ви могли проспати, набираючись сил перед черговим непростим днем. Дані стосуються не лише України, а й окремих заяв світових лідерів.

Нічні вибухи

Поки ще жодна ніч після повномасштабного вторгнення рф в Україну не була спокійною в нашій країні. Минула — не виняток, адже у Запоріжжі та Миколаєві лунали потужні вибухи. Наслідки другого ще уточнюються, а ось перший завдав і людських втрат, і руйнування інфраструктури.

Було щонайменше п’ять прильотів по Запоріжжю, зафіксовано попадання в один із житлових будинків, була пожежа. Як повідомив голова ОВА Олександр Старух, на жаль, щонайменше одна людина загинула, ще семеро отримали травми різної тяжкості.

Наслідки нічного прильоту до Запоріжжя

США не визнають російські референдуми і готують "відповідь"

Ні, мова не про анексію Вашингтоном якогось із регіонів росії. Все набагато простіше і складніше одночасно — президент Джо Байден попередив диктатора путіна та його оточення, що економіка країни-агресора відчує на собі всю міць економічних санкцій. Також було обіцяно додаткові серйозні фінансові втрати з боку Кремля.

Байден у своїй промові наголосив, що Штати ніколи не визнають українські території "нічим іншим, окрім як частиною України", повідомляє Reuters. Цілком ймовірно, що над черговими санкціями США працюватиме спільно з іншими іноземними партнерами нашої країни.

"Азовці" пройдуть реабілітацію у Туреччині

Звільнені з полону захисники Маріуполя, які були командирами оборони "Азовсталі", змушені провести весь решту часу до кінця війни на території Туреччини. Для них виділили спеціальний заклад, а також пообіцяли провести реабілітацію.

За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, знеможених полоном військових проведуть через медичні перевірки, а також допоможуть їм відновитись не лише фізично, а й психологічно. До списку тих, хто залишиться на турецькій землі, увійшли командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї ОБМП Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега.

Ізраїль майже не допомагає Україні

Про це у свіжому інтерв’ю Ouest-France заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, звичайні люди продовжують підтримувати українців та виступати проти агресії росії. Однак подібних дій з боку уряду Ізраїлю практично немає.

"Я шокований. Не розумію. Ізраїль нам нічого не дав, нічого, нуль, — заявив очільник держави. — Я розумію, що вони мають захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує своє озброєння до інших країн".

Також він наголосив, що представники України не раз дискутували та просили про допомогу в Ізраїлю. Поки що безрезультатно. Це Зеленський пов’язує з великим впливом Росії.

Файні новини з півдня України

Оперативне командування "Південь" порадувало даними з південного напрямку фронту. Лише за останню добу нашим захисникам вдалося знищити шість іранських безпілотників (вже прозваних у народі "балалайками" через їхню форму), а також назавжди приземлити російські гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

Також росіяни не дорахувалися понтонної переправи у Новій Каховці, кількох скупчень техніки у Бериславському районі, ЗРК "Тор" на Миколаївщині, а до того ж — одразу трьох зосереджень сил та засобів у Херсонському та Каховському районах. За добу армія ворога на цьому напрямі втратила щонайменше 51 солдата, гаубицю "Мста-Б", танк та 16 різних броньовиків.

Бажаємо всім продуктивної та тихої суботи. За тим, що відбувається, протягом дня ви можете стежити за допомогою нашого текстового онлайну, що регулярно оновлюється: Війна — день 213: ЗСУ звільняють Україну, "референдуми" під дулами автоматів .