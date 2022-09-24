У Запоріжжі ракета рознесла житловий будинок, без жертв не обійшлося: фото наслідків

Ракетна атака відбулася в передранкову годину

Російські окупанти останніми днями активізували ракетні атаки по Запоріжжю, місто зазнає обстрілів щоночі. Не стала винятком і ніч на суботу. Рано-вранці 24 вересня після трьох годин окупанти випустили по Запоріжжю ракети.

За даними голови ОВА Олександра Старуха, відомо про щонайменше п’ять влучень по місту в об’єкти інфраструктури та житловий сектор. Є загиблий та постраждалі.

Один із прильотів викликав пожежу у багатоповерховому будинку. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще семеро поранені. Їм надали допомогу, фахівці досі працюють над ліквідацією наслідків. Старух також опублікував фото, на якому видно наслідки прильоту для будинку.

Триповерхова будівля частково обвалилася, все в диму та кіптяві.

Наслідки прильоту ракети до Запоріжжя

Напередодні в місті вже був загиблий внаслідок російської ракетної атаки — окупанти вистрілили в готель в одному із парків Запоріжжя у центрі. Росіяни не лише атакують мирні міста, а й не гребують військовими злочинами в Україні. Те, що було відомим фактом, підтвердили експерти комісії з прав людини ООН.