"Ми були вражені": експерти ООН зібрали докази воєнних злочинів росіян

В ООН дали звіт про воєнні злочини в Україні

Команда експертів ООН, яка прибула в Україну після початку вторгнення росії, знайшла свідчення численних воєнних злочинів, скоєних окупаційною армією, у тому числі і в Бучі.

Як повідомляє The Washington Post, експерти Ради ООН з прав людини відвідали 27 населених пунктів, у тому числі й Бучу, де після деокупації було знайдено тіла безлічі мирних жителів, частина з яких залишилася лежати прямо на вулиці.

"На підставі доказів, зібраних комісією, вона дійшла висновку, що в Україні було скоєно воєнні злочини", — зазначив голова комісії з прав людини Ерік Мезе у своєму звіті від 23 вересня.

Експерти навели цитати місцевих жителів, які побували в російських тортурах і зазнавали побиття та ударів електричним струмом. Крім того, комісія висловила стурбованість кількістю страт, які були задокументовані у 16 містах та селищах.

"Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми завітали", — додав Мезе.

Водночас комісія виявила два випадки жорстокого поводження з російськими полоненими та значно більшу кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами, серед яких і сексуальне насильство з боку невизначеної кількості російських солдатів щодо осіб віком від 4 до 82 років.

Комісія має намір розширити свою діяльність щодо розслідування випадків створення фільтраційних таборів, примусової депортації людей, а також прискореного усиновлення депортованих дітей.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 23 вересня, за тиждень з моменту виявлення поблизу міста Ізюм масового поховання завершилася ексгумація тіл убитих росіянами українців. Загальна кількість убитих, витягнутих із могил, становила 436 осіб.