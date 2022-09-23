Ексгумація у "новій Бучі" закінчена: скільки тіл українців знайшли під Ізюмом

З-поміж жертв російських окупантів найбільше жінок, а також маленькі діти

У п'ятницю, 23 вересня, за тиждень з моменту виявлення поблизу міста Ізюм масового поховання завершилася ексгумація тіл вбитих росіянами українців. Загальна кількість вбитих, яких дістали з могил, склала 436 осіб.

Як повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, більшість з убитих мають ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.

"Усього ексгумовано 436 тіл…Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 – військові", — повідомив голова Харківської ОВА.

При цьому він зазначив, що обставини загибелі кожного похованого в Ізюмі будуть з'ясовані, щоб рідні дізналися правду, а вбивці були покарані. За словами Синєгубова, таке масове поховання не єдине в Ізюмі — було знайдено ще 3 таких місця у цьому районі, але поховання є і в інших звільнених від росіян містах Харківщини.

Тим часом перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв на брифінгу 23 вересня повідомив, що місця масового поховання в Ізюмі дістали 427 тіл загиблих, з них — 202 тіла жінок, 189 тіл чоловіків, та 5 тіл дітей. При цьому 11 тіл були настільки знівечені, що поліція не змогла на місці встановити їх стать і цим тепер займатимуться судово-медичні експерти.

Пантелєєв додав, що у братській могилі в Ізюмі виявили також 21 тіло українських військовослужбовців — більшість з ознаками насильницької смерті. Загалом же, на деокупованій частині Харківщини було знайдено понад 460 тіл загиблих українців. Ідентифікувати на цю мить вдалося більше третини з них, експерти продовжують працювати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серед численних могил в Ізюмі було знайдено поховання цілої родини, яка загинула в один день. Російський танк випустив від 10 до 15 снарядів по будинку родини, де виховувалося двоє маленьких дітей.