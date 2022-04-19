росія "пояснила", чому не хоче розслідування звірств у Бучі

У путіна, вочевидь, побоюються кінцевих результатів такого слідства, хоч і кажуть інше

Російські політики не збираються звертатися до Організації Об’єднаних Націй із пропозицією провести міжнародне розслідування щодо вбивств мирних українців, зокрема у Бучі. Причину цього озвучив голова департаменту міжнародних організацій МЗС рф Петро Іллічов.

Інформацію повідомляє російське видання "РИА Новости".

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На думку пропутінських чиновників, міжнародні слідчі можуть бути початково упереджені, шукаючи винних. Саме тому ООН не отримає офіційної пропозиції від Москви щодо проведення спеціальних дій задля покарання винних.

Іншими словами — влада росії побоюється, що завдяки не українському, а саме міжнародному розслідуванню правду про звірства російських солдатів вже неможливо буде приховати.

При цьому риторика офіційної влади росії продовжує бути виключно пропагандистською. Наприклад, кривавий диктатор володимир путін спочатку назвав трагедію Бучі "фейком, як у Сирії", а потім нагородив новим званням підрозділ, який влаштував різанину серед мирних українців.

Статистика ж свідчить, що близько 85 відсотків загиблих жителів Бучі були вбиті вогнепальною зброєю — про це говорять результати експертиз.