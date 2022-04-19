Рус

росія "пояснила", чому не хоче розслідування звірств у Бучі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
300
Винуватців трагедії у Бучі, Ірпені та інших українських містах все одно покарають Новина оновлена 19 квітня 2022, 10:04
Винуватців трагедії у Бучі, Ірпені та інших українських містах все одно покарають

У путіна, вочевидь, побоюються кінцевих результатів такого слідства, хоч і кажуть інше

Російські політики не збираються звертатися до Організації Об’єднаних Націй із пропозицією провести міжнародне розслідування щодо вбивств мирних українців, зокрема у Бучі. Причину цього озвучив голова департаменту міжнародних організацій МЗС рф Петро Іллічов.

Інформацію повідомляє російське видання "РИА Новости".

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

На думку пропутінських чиновників, міжнародні слідчі можуть бути початково упереджені, шукаючи винних. Саме тому ООН не отримає офіційної пропозиції від Москви щодо проведення спеціальних дій задля покарання винних.

Іншими словами — влада росії побоюється, що завдяки не українському, а саме міжнародному розслідуванню правду про звірства російських солдатів вже неможливо буде приховати.

При цьому риторика офіційної влади росії продовжує бути виключно пропагандистською. Наприклад, кривавий диктатор володимир путін спочатку назвав трагедію Бучі "фейком, як у Сирії", а потім нагородив новим званням підрозділ, який влаштував різанину серед мирних українців.

Статистика ж свідчить, що близько 85 відсотків загиблих жителів Бучі були вбиті вогнепальною зброєю — про це говорять результати експертиз.

Теги:
#Україна #Київська область #ООН #Війна #Розслідування #Буча
Бойовики "ДНР" зробили заяву про початок штурму у Маріуполі
В регіонах
Бойовики "ДНР" зробили заяву про початок штурму у Маріуполі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бойовики "ДНР" зробили заяву про початок штурму у Маріуполі
Бойовики "ДНР" зробили заяву про початок штурму у Маріуполі
Дата публікації
Категорія
Російські морпіхи
Нападати на Польщу та Балтію вже нема чим: росія в Україні втратила найважливіші сили
Дата публікації
Категорія
Арестович про обмін Медведчука на захисників Маріуполя
Торгуємось по максимуму: Арестович розповів про переговори щодо Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Українські ССО підривають боєздатність ворога
Росіяни наступають відразу по ряду напрямків: Генштаб назвав найгарячіші точки
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна - день 55: росіяни перейшли у наступ на сході і півдні України та бомблять міста