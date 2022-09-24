Війна — день 213: ЗСУ звільняють Україну, "референдуми" під дулами автоматів

Оперативно про головне 24 вересня

Рівно сім місяців тому почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну. За цей час ситуація на фронті кардинально змінилася, хоча окупанти, як і раніше, проводять атаки на Донбасі. Загарбники ведуть наступальні дії у районі Бахмута (Донецька область). Примітно, що ЗСУ на цьому напрямі зуміли не лише відбивати атаки, а й звільнити населений пункт та покращити своє тактичне становище. Крім того, українські сили оборони тіснять ворога до Лимана (Донецька область). Через провали на фронті у кремлі вирішили терміново провести "референдуми" про приєднання окупованих територій до росії. Напередодні пройшов перший день цього "волевиявлення". Окупанти влаштовують обходи будинків українців зі зброєю в руках та вимагають, щоб ті "голосували".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, інформація за 21 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 210: росія готує "референдуми" через провали на фронті, звернення путіна".

З даними за 22 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 211: ЗСУ б’ють окупантів на фронті, визволення героїв Азовсталі".

Про те, що відбувалося 23 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 212: ЗСУ тиснуть росіян на сході, окупанти розпочали "референдум".