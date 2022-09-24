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Не Харків чи Миколаїв: яке місто найбільше зазнало російських обстрілів

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Російські ракети постійно загрожують Україні
Російські ракети постійно загрожують Україні

Окупанти використовують різне озброєння

Російські військові не зупиняються в обстрілі українських міст ракетами — 24 вересня вони атакували Миколаїв та Запоріжжя. В останньому внаслідок ракетного удару загинула людина і зруйнована житлова багатоповерхівка. Але ні вони, і навіть не Харків, який ворожі ракети тероризували щодня протягом багатьох місяців, став найбільш атакованим містом України.

За словами журналіста та пресофіцера бригади Нацгвардії Тараса Березовця, це Ізюм у Харківській області. Містом випустили до 300 ракет. Місто знаходиться на панівній висоті, воно дозволяє контролювати велику територію. 2022 року місто "прасувала" як російська авіація, так і артилерія.

Березовець також заявив, що серед померлих в Ізюмі є загиблі від виснаження. У масовому похованні в Ізюмі, яке називають новою Бучею через масовість жертв, за словами журналіста, поховані померлі від голоду, загиблі від обстрілів та вбивства російськими військовими українці. Ексгумація завершилася 23 вересня — із землі підняли 436 тіл, більшість із ознаками насильницької смерті, 30 — із слідами тортур. Більшість тіл — цивільного населення Ізюма.

Чим окупанти стріляють Україною

Крім високоточних ракет "Кинжал", "Калібр" та подібних, російські військові використовують для атак на Україну ракети С-300. Вони не призначені для ударів по наземних цілях, а мають використовуватися як система ППО. Їх використовують через те, що у них не вистачає інших боєзапасів та щоб залякати українців. Вони розриваються у повітрі і додатково вражають через це. Саме зброєю терору називають ракети С-300 багато експертів. ЗРС С-300 була розроблена ще наприкінці 60-х і 70-х роках в СРСР і має понад 20 варіантів ракет. росія використовує три з них з осколково-фугасними боєголовками вагою до 144 кг.

Радар поразки в комплекті С-300 може наводитись для 12 ракет одночасно і відстежувати об’єкти на відстані 300 км. Основний ударний потенціал дальності ракет — до 120 км, але при випробуваннях більш ніж 30 років тому було встановлено, що ракети С-300 можуть подолати до 400 км балістичної траєкторії. росія для випробування С-300 для обстрілу цілей на землі проводила навчання у 2017 році.

Саме С-300 використовувалися для обстрілу Миколаєва та Запоріжжя напередодні. У Запоріжжі масовий обстріл призвів до руйнувань інфраструктури та жертв. За даними на середину вересня росія використовувала більш ніж половину запасу крилатих ракет і вдаються до інших типів.

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#Ракети #Ізюм