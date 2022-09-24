Україна хотіла більше: в Ердогана поділилися подробицями обміну полоненими

Перемовини щодо обміну полоненими тривав понад три місяці

Внаслідок нещодавного обміну полоненими між Україною і росією вдалося повернути п'ятеро українських командирів полку "Азов", які залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Проте, там зазначають, що під час перемовин щодо обміну мова попередньо йшла про 15 командирів, але це не вдалося узгодити з російським керівництвом.

Про це розповів речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин в турецькій телевізійній програмі, передає CNN Türk.

"Наш президент дуже тепло ставився до цього питання (обміну — ред.), ми близько 3-3,5 місяця обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменам. Той список не дійшов до Львова (зустріч президентів — ред.), у самому кінці був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас в безпеці до закінчення війни", — сказав речник.

Крім того, Калин підкреслює, що цей список на обмін обговорювався і до візиту президентів у Львів, йшлося про нього і в ході зустрічі Ердогана з путіним у Самарканді.

"У цьому процесі українська сторона також виявила конструктивну позицію. Національна розвідувальна організація Туреччини відіграла дуже важливу роль у процесі обміну", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Туреччини Ердоган жорстко висловився щодо так званих "референдумів" і заявив, що результати такого "голосування" ніколи не будуть визнані.