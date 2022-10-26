Зеленский сообщил о "потеплении" в отношениях с Израилем: о чем уже договорились

Украинский президент надеется, что политики Израиля и дальше будут поддерживать нашу страну

Власти Израиля, недавно нашедшие доказательства применения россиянами иранских дронов против Украины, будут предоставлять нашей стране разведданные по ним. Сотрудничество между странами по этому вопросу началось всего несколько дней назад.

Об этом в среду, 26 октября, во время брифинга с президентом Гвинеи-Бисау в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина находится на пути сотрудничества с Израилем и в последнее время двусторонние отношения между странами заметно потеплели.

"Данные (израильской — ред.) разведки подтверждают, что и наша разведка знала, что более 400 иранских дронов россия использовала против Украины… Мы – в начале сотрудничества с Израилем. И это положительный шаг со стороны Израиля. Благодарен за это", – отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что надеется на большую поддержку со стороны Израиля, ведь страна знает, что такое война. Более того, израильский народ с начала российского вторжения поддерживает Украину, но нам нужна также поддержка со стороны политических лидеров.

Напомним, что несколькими днями ранее Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии, в результате чего был уничтожен завод по сбору иранских беспилотников-камикадзе, которые, возможно, предназначались для отправки в россию. При этом официальный Иерусалим продолжает сохранять нейтральность по отношению к Украине и не спешит передавать важное оборонное вооружение. В частности, помогать Украине с "железным куполом". Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский пояснил, что у страны есть свои интересы в сотрудничестве с россией, в частности в Сирии, и именно поэтому пытается дистанцироваться от войны с Украиной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что иранские ударные дроны "Шахеды" россияне переименовали в "Герань" — в подтверждение этого есть фото беспилотников, снятых после сбития в Украине. Примечательно, что летательных аппаратов под названием "Герань" нет ни на вооружении россии, ни вообще в природе. То есть, российские власти таким образом пытаются скрыть факт покупки БПЛА у страны, официально признанной США спонсором мирового терроризма.