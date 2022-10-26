россия использует иранские дроны против Украины: в Израиле нашли доказательства

Примененные против Украины дроны аналогичны тем, которые использует Иран

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у его страны есть доказательства использования в Украине дронов-камикадзе иранского производства.

Как сообщает Haaretz, соответствующие доказательства он намерен продемонстрировать президенту США Джо Байдену во время визита в Вашингтон во вторник и среду.

В частности отмечается, что оборонное ведомство Израиля смогло получить фрагменты дронов Shahed-136, которые были использованы в Украине, и выявило, что они полностью идентичны по форме, размеру и нумерации с экземплярами, использованными во время учений Ирана в 2021 году.

Другие доказательства также указывают на то, что использованные против Украины дроны имеют такие же двигатели, как и показанные Ираном на выставке в 2014 году.

Как сообщалось ранее, россия уже использовала против Украины два вида иранских беспилотников Shahed и Mohajer, однако кроме того хочет закупить БПЛА-камикадзе Arash 2.

Также сообщалось, что Иран начал поставки защитной экипировки, включая шлемы и бронежилеты. Сам же Тегеран отрицает сотрудничество с Москвой и говорил, что готов вести переговоры с Украиной о создании экспертной группы по расследованию фактов применения ударных БПЛА против мирных жителей.