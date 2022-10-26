росія використовує іранські дрони проти України: в Ізраїлі знайшли докази

Застосовані проти України дрони аналогічні тим, які використовує Іран

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що його країна має докази використання в Україні дронів-камікадзе іранського виробництва.

Як повідомляє Haaretz, відповідні докази він має намір продемонструвати президенту США Джо Байдену під час візиту до Вашингтона у вівторок та середу.

Зокрема, зазначається, що оборонне відомство Ізраїлю змогло отримати фрагменти дронів Shahed-136, які були використані в Україні, і виявило, що вони повністю ідентичні за формою, розміром та нумерацією з екземплярами, використаними під час навчань Ірану у 2021 році.

Інші докази також вказують на те, що використані проти України дрони мають такі ж двигуни, як і показані Іраном на виставці у 2014 році.

Як повідомлялося раніше, росія вже використала проти України два види іранських безпілотників Shahed і Mohajer, проте також хоче закупити БПЛА-камікадзе Arash 2.

Також повідомлялося, що Іран почав постачання захисного екіпірування, включаючи шоломи та бронежилети. Сам Тегеран заперечує співпрацю з Москвою і говорив, що готовий вести переговори з Україною про створення експертної групи з розслідування фактів застосування ударних БПЛА проти мирних жителів.