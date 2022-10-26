Російські хакери атакували Ізраїль через Україну

Хакери залишили недвозначне послання

Після того, як в Ізраїлі повідомили про наявність доказів про використання іранських дронів в Україні, російські хакери атакували сайт парламенту країни.

Інформація про це з’явилася в ефірі "12 каналу", одного з найбільших каналів новин Ізраїлю. За попередньою інформацією, напад хакерів було організовано у відповідь на допомогу Україні.

Повідомляється, що група хакерів атакувала сайт Кнесета. Хоч фахівці з кібербезпеки змогли відбити атаку, але протягом деякого часу сайт був недоступний, а депутати не могли отримати доступ до робочої електронної пошти.

Також було наголошено, що атаку провела група зловмисників "Killnet", яка, як вважається, наближена до керівництва росії. Хакери залишили послання, в якому пояснили, що цей напад був відповіддю на підтримку України.

При цьому фахівці з кібербезпеки не виключають, що ця атака може бути пробною, а основний удар настане 1 листопада.

Як повідомлялося раніше, 21 жовтня Ізраїль завдав авіаудару по Сирії, внаслідок чого було зруйновано завод зі збору іранських безпілотників. За деякими даними, ці БПЛА мали в майбутньому бути доставлені до росії.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський 26 жовтня повідомив, що останніми днями відносини між Україною та Ізраїлем значно потеплішали, а кілька днів тому розпочалася активна співпраця з питання іранських БПЛА.