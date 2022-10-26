Российские хакеры атаковали Израиль из-за Украины

Хакеры оставили недвусмысленное послание

После того как в Израиле сообщили о наличии доказательств об использовании иранских дронов в Украине, российские хакеры атаковали сайт парламента страны.

Информация об этом появилась в эфире "12 канала", одного из крупнейших новостных каналов Израиля. По предварительной информации нападение хакеров было организовано в ответ на помощь Украине.

Сообщается, что группа хакеров атаковала сайт Кнессета, хоть специалисты по кибербезопасности смогли отразить атаку, но в течении некоторого времени сайт был недоступен, а депутаты не могли получить доступ к рабочей электронной почте.

Также было отмечено, что атаку провела группа злоумышленников "Killnet", которая, как считается, приближена к руководству россии. Хакеры оставили послание, в котором объяснили, что это нападение было ответом на поддержку Украины.

При этом специалисты по кибербезопасности не исключают, что эта атака может быть пробной, а основной удар последует 1 ноября.

Как сообщалось ранее, 21 октября Израиль нанес авиаудар по Сирии, вследствие чего был разрушен завод по сбору иранских беспилотников. По некоторым данным, эти БПЛА должны были в будущем быть доставлены в россию.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что в последние дни отношения между Украиной и Израилем значительно потеплели, а несколько дней назад началось активное сотрудничество по вопросу иранских БПЛА.