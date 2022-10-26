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Війна — день 245: через атаки рф на міста знову гинуть мирні українці, ЗСУ звільняють Харківщину

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Повномасштабна війна триває 245 днів
Повномасштабна війна триває 245 днів

Оперативно про головне 26 жовтня

Повномасштабне вторгнення російських військ до України триває вже 245 днів. В Україні продовжуються вимушені віялові відключення електроенергії, а окупанти й далі атакують мирні міста ракетами та дронами-камікадзе, через що гинуть українці. Водночас Збройні сили України не просто стримують противника на фронтах, а й звільняють раніше захоплену територію, зокрема Харківську область.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Нагадаємо, інформація за 23 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 242: окупанти біжать із Херсонщини, але продовжують терор дронами та ракетами" .

З інформацією за 24 жовтня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 243: ЗСУ прориваються на Херсонщині, а окупанти готуються до вуличних боїв".

Про те, що відбувалося 25 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 244: ЗСУ стримують окупантів на Донбасі і місцями самі наступають".

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#Україна #Росія #Війна