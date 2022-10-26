Війна — день 245: через атаки рф на міста знову гинуть мирні українці, ЗСУ звільняють Харківщину

Оперативно про головне 26 жовтня

Повномасштабне вторгнення російських військ до України триває вже 245 днів. В Україні продовжуються вимушені віялові відключення електроенергії, а окупанти й далі атакують мирні міста ракетами та дронами-камікадзе, через що гинуть українці. Водночас Збройні сили України не просто стримують противника на фронтах, а й звільняють раніше захоплену територію, зокрема Харківську область.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 В Ізраїлі заявили, що мають докази використання дронів іранського виробництва в Україні та готові їх передати США

00:00 Новий прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявляє, що український народ та президент України Володимир Зеленський можуть розраховувати на постійну підтримку Великої Британії.

Нагадаємо, інформація за 23 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 242: окупанти біжать із Херсонщини, але продовжують терор дронами та ракетами" .

З інформацією за 24 жовтня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 243: ЗСУ прориваються на Херсонщині, а окупанти готуються до вуличних боїв".

Про те, що відбувалося 25 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 244: ЗСУ стримують окупантів на Донбасі і місцями самі наступають".