У росії стартують ядерні навчання "Грім": чого від них чекати

Навчання пройдуть на півночі країни

На тлі проведення НАТО військових навчань з відпрацювання ядерного стримування, росія має намір з 26 жовтня розпочати свої власні ядерні навчання "Грім".

Як розповів голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, навчання робляться з метою показати, що "росія може більше".

За його словами, навчання передбачатимуть, у тому числі й запуски із трьох підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски із літаків стратегічної авіації, а також пуск ракет "Сармат".

Фокус уваги буде зміщений на перевірку стану міжконтинентальних балістичних ракет, однак є ймовірність запуску крилатих ракет по Україні, але не йдеться про ядерні боєголовки.

Водночас представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що росія повідомила США про свої навчання.

"Як ми й наголошували раніше, це рутинні щорічні навчання росії. У цьому плані росія дотримується своїх зобов’язань щодо контролю над озброєннями та прозорості", — сказав він і додав, що у відомстві не бачать ознак підготовки до застосування ядерної зброї проти України.

Райдер також повторив меседж Держдепу про те, що якщо росія зважиться на це або на використання "брудної бомби", то на неї чекатимуть серйозні наслідки.

Нагадаємо, колишній глава ЦРУ Девід Петреус раніше припустив, що у випадку, якщо росія здійснить "шокуючі та жахливі" дії сили країн НАТО можуть втрутитися у війну.