росія продавлює тему "брудної бомби": у США висловилися про наслідки застосування зброї

росія може використовувати свою брехню як привід для подальшої ескалації, вважають у США

Вже кілька днів через різні джерела, включаючи військове командування та голів міністерств різних країн, і навіть ООН росія "розганяє" інформаційну кампанію про те, що в Україні нібито готують "брудну бомбу". Україна заперечує таку підготовку, як не бачать її й союзники з інших країн. При цьому "послужний список" кремля змусив США попередити росію про можливі наслідки.

У Держдепі США вже зазначили, що росія відчує наслідки незалежно від застосування в Україні зброї масового ураження, чи то ядерної зброї, чи то "брудної бомби". Офіційний представник Держдепу Нед Прайс зазначив: "Ми відкинемо будь-яку потенційну спробу росії використовувати привід для ескалації цього конфлікту". Він також додав, що "для росії будуть наслідки, незалежно від того, чи застосує вона брудну бомбу чи ядерну бомбу".

Прайс повідомив, що в Держдепі поки що не бачать ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю. Зазначимо, що росія намагається максимально продавити тему "брудної бомби" — хоче винести питання на розгляд Ради Безпеки ООН у вівторок.

Організація ООН з ядерного нагляду готується найближчими днями направити інспекторів на два українські об’єкти. Про це попросила українська сторона, щоб очиститись від російських звинувачень. Один із об’єктів був проінспектований місяць тому. Висновок МАГАТЕ — "не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів".

Раніше "Телеграф" писав, що заяви росії насторожили НАТО через те, що росіяни можуть їх використати, щоб прикрити самих себе. Нагадаємо, "брудна бомба" небезпечна не лише вибухом — у ній міститься ядерний матеріал і він може викликати радіаційне зараження.