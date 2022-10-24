шойгу лякає застосуванням “брудної бомби”. Що це таке?

"Брудна бомба" – це не те ж саме, що ядерна. Вона може викликати паніку та забруднити майно

У неділю глава міноборони росії сергій шойгу почав лякати колег із Франції, Туреччини, Великої Британії та США тим, що Україна нібито збирається застосувати "брудну бомбу", яка спровокує радіоактивне забруднення. За словами шойгу, українська сторона хоче звинуватити росію у використанні зброї масового знищення.

Офіційний Київ назвав заяви брехнею. Окрім цього, Міністр оборони Британії Бен Воллес заперечив хибні твердження Шойгу і закликав не використовувати їх для ескалації. Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що історія з "брудною бомбою" – це залякування і продовження інформаційної кампанії росії. Аналітики Інституту називають малоймовірним застосування кремлем такого виду озброєння. Скоріше за все, таким чином шойгу намагався сповільнити або призупинити західну військову допомогу на тлі військових невдач росії.

Що таке "брудна бомба"?

"Брудна бомба" або ще РРП (радіологічний розсіювальний пристрій) — це суміш вибухівки, наприклад динаміту, з радіоактивним матеріалом. Коли запускається динаміт або інша звичайна вибухівка, вибух розпорошує радіоактивний матеріал у навколишню територію на велику відстань, пояснює американський Центр з контролю та профілактики захворювань.

"Брудна бомба" – це не те ж саме, що ядерна бомба, яка була застосована у Хіросімі (передбачає розщеплення атомів і вивільнення енергії, що створює атомну грибоподібну хмару). "Брудна бомба" працює зовсім інакше і не може створити атомний вибух, натомість вона використовує звичайну вибухівку для розпорошення радіоактивного пилу, диму чи іншого матеріалу, щоб спричинити радіоактивне зараження.

Основна небезпека полягає у вибуху, який може спричинити виникнення серйозних травм і руйнувань. Радіоактивні матеріали у більшості таких бомб не можуть створити достатньо опромінення, щоб викликати негайне серйозне захворювання, за винятком тих людей, які перебувають дуже близько до місця вибуху.

Так, за даними, Комісії з ядерного регулювання США, такі бомби можуть викликати паніку та забруднювати майно.

Професор політології Тулейнського університету Крістофер Феттвайс пояснив виданню Newsweek, що "брудна бомба" ще ніколи не застосовувалася в конфліктах і є "скоріше теорією, ніж реальністю".

Як діяти при застосуванні такого озброєння?

Радіоактивний пил і дим, що поширюються далі, можуть бути небезпечними для здоров'я, якщо їх вдихнути. Оскільки радіацію не можна побачити і відчути одразу, під час вибуху потрібно дотримуватися ряду заходів безпеки. Ці дії залежать від того, де ви перебуваєте на момент вибуху: на вулиці, в будинку чи в авто.

Якщо ви перебуваєте на вулиці та поблизу місця події:

Прикрийте ніс і рот тканиною, щоб зменшити ризик вдихання радіоактивного пилу або диму.

Не торкайтеся предметів, відкинутих під час вибуху — вони можуть бути радіоактивними.

Швидко зайдіть у будівлю, де стіни та вікна не розбиті. Ця зона захистить вас від радіації.

У будівлі зніміть верхній шар одягу та складіть його в поліетиленовий пакет. Знявши верхній одяг, можна позбутися до 90% радіоактивного пилу.

Покладіть поліетиленовий пакет у таке місце, де його не торкнуться інші, і зберігайте його, поки органи влади не скажуть вам, що з ним робити.

Прийміть душ або вмийтеся водою з милом. Обов'язково вимийте волосся.

Слідкуйте за радіо чи телебаченням для додаткових вказівок.

Якщо ви перебуваєте у будівлі на момент вибуху, а стіни та вікна будівлі не пошкоджено — залишайтеся там. Зачиніть вікна, заслінки каміна, вимкніть кондиціонери, опалення. Нема потреби заклеювати скотчем щілини навколо дверей та вікон.

Якщо стіни та вікна розбиті — зайдіть у внутрішнє приміщення і не виходьте з нього. Якщо будівля сильно пошкоджена, швидко зайдіть у будівлю, стіни та вікна якої не розбиті. Якщо вам потрібно вийти на вулицю, обов’язково прикрийте ніс і рот тканиною. Увійшовши всередину, зніміть верхній шар одягу та закрийте його в поліетиленовий пакет, якщо такий є.

Ви перебуваєте у машині:

Закрийте вікна та вимкніть кондиціонер, обігрівач та вентиляційні отвори.

Прикрийте ніс і рот тканиною.

Якщо ви знаходитесь поблизу свого дому, офісу чи громадської будівлі, негайно підіть туди та швидко зайдіть всередину.

Якщо ви не можете безпечно дістатися до свого будинку чи іншої будівлі, зверніть на узбіччя та зупиніться в найбезпечнішому місці.

Вимкніть двигун і послухайте радіо, щоб отримати інструкції. Залишайтеся в машині, поки вам не скажуть, що безпечно повертатися на дорогу.

Як повідомляв "Телеграф", росія висувала аналогічні необґрунтовані звинувачення щодо нібито планів України застосувати "брудні бомби" і ядерну зброю з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, березні рф заявила, що виявила докази програми біологічної зброї.