"Брудна бомба", підтримка Ізраїлю та заклики топити українських дітей: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

На ранок понеділка, 24 жовтня, попри всі провокації та побрехеньки росії, Україна продовжує отримувати підтримку та допомогу країн Заходу.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

"Брудні бомби"

Напередодні міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував колегам у Франції, Британії, США, Туреччині, і попередив, нібито Україна готує на своїй території провокацію з використанням "брудної бомби", — радіологічної зброї, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом та заряду вибухової речовини. Такі бомби можуть призвести до радіаційного зараження ґрунту та води, а також до осередків виникнення променевої хвороби на великих територіях протягом тривалого часу.

Країни Заходу в цілому відкинули можливість такої провокації та запевнили Україну у своїй підтримці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеком дійшли думки, що рф може шукати привід для операції під фальшивим прапором.

Міністр оборони Олексій Резніков запросив моніторингові місії МАГАТЕ та ООН для перевірки заяв росії щодо "брудної бомби".

Прокоментував скандал і президент Володимир Зеленський:

В американському Інституті вивчення війни вважають, що шойгу, ймовірно, намагався сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні і послабити НАТО, залякуючи міністрів оборони країн з Альянсу заявами про "брудну бомбу", бо росія зіштовхується з військовими невдачами.

Ізраїль допомагає Україні

Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, корисні для враження іранських безпілотників, — повідомляє New York Times,

А напередодні стало відомо, що Ізраїль знищив в Сирії завод зі збирання іранських безпілотників-камікадзе, — вони цілком ймовірно могли виготовлятися для росії.

Заклики топити українських дітей на росії

Відомий пропагандист Russia Today Антон Красовський в ефірі закликав топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни світу заборонити мовлення Russia Today.

Після скандалу головний редактор RT Маргарита Симоньян заявила, що канал припинив співпрацю з Красовським.

Зима близько

У більшості міст України розпочався опалювальний сезон та починають підключати тепло.

"Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", — підкреслює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джонсонюк не повернеться

Борис Джонсон вирішив не брати участі у виборах на посаду прем'єра Великої Британії, фаворитом перегонів залишається ексміністр фінансів Ріші Сунак.

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 243: ЗСУ прориваються на Херсонщині, а окупанти готуються до вуличних боїв.