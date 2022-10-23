"Невідповідний час": Джонсон вибув із гонки за посаду прем’єра Британії

Політик не став висловлювати підтримку нікому з кандидатів, що залишилися.

Колишній прем’єр Великобританії Борис Джонсон вибув із виборчих перегонів за посади голови консервативної партії та прем’єр-міністра країни.

Як повідомляє Sky News, Джонсон отримав підтримку 59 депутатів зі 100 необхідних для продовження боротьби. Чинним фаворитом вважається колишній міністр фінансів Ріші Сунак з підтримкою 144 депутатів.

Джонсон заявив, що не зміг домовитися з Сунаком та ще однією претенденткою на цю посаду Пенні Мордант, а тому вирішив не продовжувати гонку. При цьому він не висловлював підтримки жодному з кандидатів.

"Я впевнений, що я маю багато того, що я можу запропонувати, але боюся, зараз просто невідповідний час", — сказав він.

Нагадаємо, через економічне потрясіння, викликане прийняттям мінібюджету, колишня прем’єрка Британії Ліз Трасс оголосила про свою відставку. На цій посаді вона перебувала 45 днів і увійшла в історію як прем’єр, який керував найменше часу.

Джонсон пішов у відставку у липні після скандалів із ковідною вечіркою на Даунінг-стріт. На своїй посаді відзначився затятою підтримкою України, зокрема він неодноразово приїжджав до Києва під час воєнного стану, а останній його візит на цій посаді відбувся у День Незалежності 24 серпня. При цьому він заявив, що війна може завершитися лише перемогою України, а Великобританія продовжить їй у цьому допомагати.