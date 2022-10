"Збираюся це зробити": Джонсон підтвердив колезі, що хоче повернутися до крісла прем’єра — SkyNews

Максимальна кількість кандидатів, які можуть обійняти посаду прем’єра, — три

Ліз Трасс пішла з посади прем’єр-міністра Великої Британії та залишила місце вакантним. Одним із ймовірних кандидатів на посаду називають Бориса Джонсона. Як повідомляється, він висловив бажання брати участь у прем’єрських перегонах.

Як пише Sky News, про це він повідомив у телефонній розмові з депутатом від консерваторів Джеймсом Даддріджем. Сам Джонсон перебуває у відпустці на Карибах.

"I’m going to do it" (Я збираюся це зробити), — заявив Джонсон. Зазначимо, що офіційно він кандидатуру ще не подавав. Поки що про бажання обійняти посаду офіційно заявила лише Пенні Мордаунт. Окрім неї та Джонсона ймовірним кандидатом вважають лише екс-канцлера Ріші Сунака. Він також не подавав заяви.

Балотуватися можуть лише три кандидати, адже він мають отримати 100 підтримок від депутатів-консерваторів до понеділка. "Телеграф" детальніше розбирав особливості обрання нового прем’єра Великої Британії та ймовірних кандидатів.

Як раніше повідомлялося, відставка Трас не несе серйозних негативних наслідків для України. Як і Джонсон, так і Трасс, і, ймовірно, майбутній прем’єр Великої Британії, продовжать підтримувати нашу країну.