"Собираюсь это сделать": Джонсон подтвердил коллеге, что хочет вернуться в кресло премьера - SkyNews
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Максимальное количество кандидатов, которые могут занять пост премьера — три
Лиз Трасс ушла с поста премьер-министра Великобритании и оставила место вакантным. Одним из вероятных кандидатов на должность называют Бориса Джонсона. Как сообщается — он высказал желание участвовать в премьерской гонке.
Как пишет Sky News, об этом он сообщил в телефонном разговоре с депутатом от консерваторов Джеймсом Даддриджем. Сам Джонсон находится в отпуске на Карибах.
"I'm going to do it" (Я собираюсь это сделать), — заявил Джонсон. Отметим, что официально он кандидатуру еще не подавал. Пока про желание занять пост официально заявила только Пенни Мордаунт. Кроме нее и Джонсона вероятным кандидатом считают только экс-канцлера Риши Сунака. Он также не подавал заявление.
Баллотироваться могут всего три кандидата, ведь он должны будут получить 100 поддержек от депутатов-консерваторов к понедельнику. "Телеграф" подробнее разбирал особенности избрания нового премьера Великобритании и вероятных кандидатов.
В деталях: В Великобритании стартовал процесс поиска нового премьер-министра — конкурс будет ускорен
Как ранее сообщалось — отставка Трасс не несет серьезных негативных последствий для Украины. Как и Джонсон, так и Трасс, и вероятно будущий премьер Великобритании, продолжат поддерживать нашу страну.