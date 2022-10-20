Соучредитель Агентства моделирования ситуаций и политтехнолог Алексей Голобуцкий проанализировал, почему Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьера Великобритании и что будет дальше

В четверг, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку. Свой пост она занимала всего 45 дней. И это, наверное, для нее еще много.

Лиз Трасс ушла в отставку по ряду причин.

Первая – она выбрала неправильный план стабилизации экономики, одновременно запустив ряд процессов, которые в итоге обрушили фунт стерлинга. И за меньшее уходят в отставку. Ее товарищ, придумавший этот план, глава Казначейства, отправился в отставку ранее. Но этого оказалось недостаточно.

Вторая причина заключается в том, что Трасс – полный антипод своего предшественника Джонсона. Она не любит общаться с прессой. Абсолютно немедийная. В итоге совершенно потеряла связь с общественностью

Третья причина – полная некомпетентность Трасс как премьера. У нее нет должного опыта, она просто не тянула на этой должности.

Сейчас звучат конспирологические версии, что Джонсон якобы специально провернул комбинацию с временным замещением себя на Трасс. Мол, не хотите меня – посмотрите, как оно может быть после меня…

Следует понимать, что в Великобритании глава партии-победителя парламентских выборов автоматически становится премьер-министром. Так как прошлые выборы выиграли консерваторы, их глава и возглавил правительство. Сперва это был Джонсон, потом Трасс. Сейчас вариант – либо выбрать нового главу, который станет новым же премьером, либо идти на новые выборы. Чему будут рады лейбористы, но что, понятно, совершенно не нужно консерваторам.

Так что, думаю, в скором будущем мы увидим нового главу Консервативной партии и нового же премьера. Не исключено, что это будет новый-старый глава и премьер, потому что прогнозы тут явно на стороне Джонсона.

Сейчас выстраивается российская пропагандистская линия, что, мол, проблемы в Британии, грядущие выборы в Конгресс США, которые могут пошатнуть позиции республиканцев, общая лихорадка в Европе – из-за войны в Украине. Которую надо поскорее заканчивать – на российских условиях. Но пропаганда эта столь откровенна и топорна, а меседжи, заложенные в ней, настолько не срабатывают в демократическом мире, что у Кремля нет шансов склонить Запад на свою сторону.

Понятно, что для Украины такая политическая чехарда в Британии, которая является одним из наших самых мощных лоббистов в мире, неприятна. Нам лучше, чтобы там была стабильность, чтобы премьер был долгосрочный. Но важно, что британская политическая элита – и консерваторы, и лейбористы – так или иначе поддерживает и будет поддерживать Украину. Даже несмотря на то, что Лондон давно был гаванью российского олигархата и бизнеса.