"Неподходящее время": Джонсон выбыл из гонки за пост премьера Британии

Политик не стал выражать поддержку никому из оставшихся кандидатов

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон выбыл из избирательной гонки за посты главы консервативной партии и премьер-министра страны.

Как сообщает Sky News, Джонсон получил поддержку 59 депутатов из 100 необходимых для продолжения борьбы. Действующим фаворитом считается бывший министр финансов Риши Сунак с поддержкой 144 депутатов.

Джонсон заявил, что не смог договориться с Сунаком и еще одной претенденткой на этот пост Пенни Мордант, а потому решил не продолжать гонку. При этом он не стал выражать поддержку ни одному из кандидатов.

"Я уверен, что у меня есть много того, что я могу предложить, но боюсь, сейчас просто неподходящее время", — сказал он.

Напомним из-за экономического потрясения, вызванного приемом мини-бюджета бывшая премьер Британии Лиз Трасс объявила о своей отставке. На этой должности она находилась 45 дней и вошла в историю как премьер, управлявший меньше всего времени.

Джонсон ушел в отставку в июле после скандалов с ковидной вечеринкой на Даунинг-стрит. На своем посту отличился ярой поддержкой Украины, в частности он неоднократно приезжал в Киев во время военного положения, а последний его визит на этой должности состоялся в День Независимости 24 августа. При этом тогда он заявил, что война может завершиться лишь победой Украины, а Великобритания продолжит ей в этом помогать.