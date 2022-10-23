Готуємося до зими: який генератор вибрати і в чому їх відмінності

На ринку можна знайти багато різних генераторів. Розбираємось, як їх розрізняти

Оскільки росія продовжує потроювати обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури України, для багатьох жителів нашої країни стало актуальним питання про придбання генератора, за допомогою якого взимку можна буде забезпечити себе електрикою.

Як мовиться в матеріалі Rental power на ринку існує багато різних пропозицій, а тому недосвідченій людині буде легко заплутатися в тому, що йому потрібно.

Що таке генератор?

Генератор це машина, яка перетворює хімічну енергію на механічну, а потім на електричну. Найбільш затребуваними, а тому й найбільш популярними є бензинові та дизельні генератори. Є також газові та комбіновані (двопаливні) генератори, але вони відчутно дорожчі, а тому зустрічаються рідше.

При цьому вони поділяються на дві великі групи: портативні та стаціонарні.

Оскільки стаціонарні генератори це техніка, яка використовується у професійних потребах, в промисловості та в довгострокових проєктах, середньостатистичному домогосподарству така річ швидше за все не стане в пригоді, а тому розглянемо портативні версії.

Портативні генератори

Ці пристрої відмінно підходять для побутових потреб, вони невеликі та мають повітряне охолодження. Їхня потужність порівняно невелика, але цього зазвичай вистачає, щоб живити побутову техніку.

Втім, тут варто дивитися на потужність кожного окремого генератора, а їх спектр — широкий:

для бензинових це 1 кВт-10 кВт:

для дизельних це 5 кВт-20 кВт;

Якщо це для вас нічого не говорить, то можна грубо вважати, що:

генератор 3 кВт = лампа + чайник + холодильник + телевізор + насос;

генератор 5 кВт = освітлення + холодильник + насос + електроплита + телевізор + комп’ютер;

генератор 7 кВт = чайник + холодильник + телевізор + насос + електроплита + кондиціонер + пилосос;

генератор 10 кВт = електрочайник + кавоварка + мікрохвильова піч + холодильник + телевізор + насос + електроплита + кондиціонер + пилосос + камери спостереження.

Тобто для середнього житлового будинку має вистачити 5 – 6 кВт, а от для котеджів з електричним опаленням та автономним водопостачанням доведеться брати потужніші екземпляри.

Варто пам’ятати, що у квартирах багатоповерхівок використовувати генератори не можна через неможливість вивести вихлопні гази.

Бензин або дизель

Якщо розмір важливий, варто пам’ятати, що дизельні генератори зазвичай масивніше і важче.

У плані економності перевага за дизельними версіями.

Бензинові генератори легше запускаються при низьких температурах, тому врахуйте це, якщо маєте намір запускати його взимку.

Дизельні генератори вважаються надійнішими, а необхідність у технічному обслуговуванні у бензинових версій зазвичай у 2-3 рази вища.

Дизельні версії більш гучні.

Вартість залежить безпосередньо від виробника, потужності, функціональності та купи інших параметрів, втім, найчастіше бензинові версії дешевші за аналогічні за потужністю дизельні генератори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як скоротити витрати електрики взимку, а також як підготувати себе до блекаутів.