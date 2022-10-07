У путіна продовжують істерити через слова Зеленського про превентивний удар: дісталося й Польщі

росія побоюється жорстких відповідей Заходу на її злочинні дії

У росії вкотре відреагували на слова президента України Володимира Зеленського щодо превентивного удару по рф з боку НАТО. Зокрема, глава міністерства закордонних справ сергій лавров заявив, що нібито таким чином український лідер надав світові чергові докази загроз, які відходять від так званого "київського режиму" та різко "проїхався" по прагненнях Польщі володіти "ядеркою".

Відповідну інформацію лавров озвучив під час засідання комісії, яке відбувається у рамках Міжнародної міжпартійної конференції "Екологічна політика та сталий розвиток", відзначивши, що саме ці слова Зеленського вкотре підтвердили необхідність проведення так званої "військової спецоперації" в Україні.

"Зеленський закликав своїх західних господарів завдати випереджального ядерного удару по росії. Тим самим цей діяч по суті надав усьому світу чергові докази тих загроз, які походять від київського режиму і для нейтралізації яких і було розпочато спеціальну військову операцію. Спроби різних секретарів Зеленського стверджувати, що він мав на увазі щось інше, смішні. Ми всі пам'ятаємо, як він ще в січні заявляв про прагнення України мати ядерну зброю. Отже, ця думка в нього глибоко засіла. Буквально днями його польські брати розумно підтвердили, що й у них такі ж мрії", — сказав він.

Варто нагадати, що кількома днями раніше Володимир Зеленський під час свого онлайн-виступу в австралійському Інституті Лоуї розповів, що, на його думку, повинно робити НАТО, аби виключити ймовірність застосування росією ядерної зброї. За словами українського лідера, світова спільнота повинна вдатися о нанесення превентивних ударів проти рф, аби остання чітко усвідомлювала, що з нею буде у разі прийняття рішення все є вдатися до застосування зброї масового ураження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у США припустили, що наступною ціллю путіна для удару може стати Польща, котра з першого дня війни в Україні виступає проти дій агресора.