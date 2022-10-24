У США та НАТО відповіли на крики кремля про "брудну бомбу" України

На Заході не вбачають ознак підготовки до застосування зброї масової поразки

У понеділок, 24 жовтня, представники оборонного відомства США повідомили, що не мають жодної інформації, яка могла б свідчити про підготовку росією застосування ядерної зброї в Україні.

Як повідомив у своєму Твіттері журналіст Foreign Policy Джек Детч, відповідний коментар зробив високопоставлений представник Пентагону. При цьому він також зазначив, що американське міністерство оборони переконане, що росія "тримає лінії комунікації відкритими".

Крім того, журналіст повідомив, що в Пентагоні також не бачать ознак підготовки до застосування росією інших видів зброї масового ураження, на зразок хімічної чи біологічної.

Водночас у НАТО застерегли росію від використання фейкової інформації як нагоди піти на ескалацію конфлікту. Як розповів в інтерв’ю Politico генсек Альянсу Йєнс Столтенберг, будь-які твердження про створення Україною "брудної бомби" є абсурдними, оскільки ЗСУ ведуть тяжкі бої за звільнення території своєї власної країни.

Однак Столтенберг наголосив, що його непокоїть модель поведінки росії, яка вже спостерігалася у Сирії, перед початком та на початку війни в Україні.

"Йдеться про те, що росія звинувачує інших у тому, що вони нібито роблять те, що мають намір зробити самі росіяни", — сказав генсек НАТО.

Варто нагадати, що напередодні російський міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції, Британії та Туреччини і заявив їм про те, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу". Пізніше переконати США в тому ж намагався начальник Генштабу рф валерій герасимів.