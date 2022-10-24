Укр

В США и НАТО ответили на вопли кремля о "грязной бомбе" Украины

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко, Геннадий Лубенец
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россия вновь подняла тему ядерного оружия
россия вновь подняла тему ядерного оружия

На Западе не видят признаков подготовки к применению оружия массового поражения

В понедельник, 24 октября, представители оборонного ведомства США сообщили, что не обладают какой-либо информацией, которая могла бы свидетельствовать о подготовке россией применения ядерного оружия в Украине.

Как сообщил в своем Твиттер журналист Foreign Policy Джек Детч, соответствующий комментарий сделал высокопоставленный представитель Пентагона. При этом он также отметил, что американское министерство обороны убеждено в том, что россия "держит линии коммуникации открытыми".

Помимо того, журналист сообщил, что в Пентагоне также не видят признаков подготовки к применению россией других видов оружия массового поражения, вроде химического или биологического.

Вместе с тем в НАТО предостерегли россию от использования фейковой информации как повода пойти на эскалацию конфликта. Как рассказал в интервью Politico генсек Альянса Йенс Столтенберг, любые утверждения о создании Украиной "грязной бомбы" являются абсурдными, поскольку ВСУ ведут тяжелые бои за освобождения территории своей собственной страны.

Однако Столтенберг подчеркнул, что его беспокоит модель поведения россии, которая уже наблюдалась в Сирии, перед началом и в начале войны в Украине.

"Речь идет о том, что россия обвиняет других в том, что они якобы делают то, что намерены сделать сами россияне", — сказал генсек НАТО.

Стоит напомнить, что накануне российский министр обороны сергей шойгу позвонил коллегам из Франции, Британии и Турции и заявил им о том, что Украина якобы готовится взорвать "грязную бомбу". Позже убедить США в том же пытался начальник Генштаба рф валерий герасимов.

Теги:
#Украина #США #НАТО #Россия #Ядерное оружие #грязная бомба