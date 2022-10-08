путин решится встать на ядерный путь? Названы причины, почему бояться этого не стоит

путин вряд ли решится ступить на ядерный путь, ведь ему четко дали осознать, что его ждет после такого решения

В последние дни мировое сообщество неутомимо обсуждает тему ядерного шантажа российского президента владимира путина, который уже несколько раз прямо давал понять, что вероятность его решения по применению оружия массового поражения вполне реальна. В стороне не остался и американский лидер Джо Байден, который своими последними заявлениями четко дал понять кремлевскому диктатору, что последствия такого решения могут быть чрезвычайно жесткими. В то же время, по мнению британского экономиста, эксперта по вопросам Украины Тимоти Эша, путин все же не решится использовать "ядерку" против Украины и на то есть несколько веских причин.

По словам эксперта, паниковать, опасаясь непоправимых действий российского президента не стоит, ведь оно маловероятно. Кроме того, он очертил шесть факторов, свидетельствующих о том, что страх путина перевесит желание пойти на "ядерку".

Во-первых, по мнению Эша, от ядерного оружия на поле боя очень мало пользы и только "одна головная боль", ведь тактические ядерные боеприпасы могут пробить дыру в рядах противника, однако собрать необходимое количество конвенционных сил, чтобы ею воспользоваться, россия не сможет. Во-вторых, применение "ядерки" сразу изолирует россию от глобального юга и приведет к существенному раздражению Китая вплоть до того момента, когда пути вообще захочет его избавиться.

Не менее значимой причиной британский экономист считает угрозу целого цикла эскалации, который не будет подвергаться контролю российского диктатора. По крайней мере, США точно готовы нанести сокрушительный удар по российским в Украине.

Четвертым фактором, влияющим на решение путина, является вероятность поощрения распространения оружия массового поражения в других странах — Турции, Саудовской Аравии и других. А россия на систематической основе выступает против такого распространения "ядерки".

Кроме того, путин четко осознает риск загрязнения дружественных территорий, как это было с Чернобылем.

Последним, однако, не менее весовым пунктом, эксперт назвал признанием поражения россии в конвенциональной войне.

"Украина победила рф в обычной войне. Является ли в таком случае россия сверхдержавой? Поэтому использование ядерного оружия россией на самом деле является признаком слабости, отчаяния", — подытожил Эш.

Ранее "Телеграф" сообщал, как, по мнению сенатора США, мир ответит путину, если тот все же решится на применение ядерного оружия против Украины.