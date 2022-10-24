Провокація росії з "брудною бомбою" зривається? Кулеба зробив заяву

Розслідуванням вкиду займуться міжнародні експерти

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) приїдуть до України, щоб розвінчати фейк росії про підготовку "брудної бомби".

Про це в понеділок, 24 жовтня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які рф брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від росії Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати", — Наголосив Кулеба.

Варто зауважити, що, за словами міністра закордонних справ рф сергія лаврова, справу про "брудні бомби" розглянуть і в ООН, — росія сама наполягає на цьому, щоб нібито довести, що "це не порожнє звинувачення".

Нагадаємо, що 23 жовтня міністр оборони рф сергій шойгу звернувся до країн НАТО із заявами, нібито Україна готує "брудну бомбу", — більшість країн цьому не повірила і запевнила, що продовжать підтримувати Київ.

Як повідомляв "Телеграф", військові експерти вважають, що шойгу вкиданням про "брудну бомбу" хотів змусити Захід скоротити допомогу Україні.