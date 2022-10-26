В россии стартуют ядерные учения "Гром": чего от них ждать

Учения пройдут на севере страны

На фоне проведения НАТО военных учений по отработке ядерного сдерживания, россия намерена с 26 октября начать свои собственные ядерные учения "Гром".

Как рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, учения предпринимаются с целью показать, что "россия может больше".

По его словам, учения будут предусматривать, в том числе и запуски с трех подводных ракетоносителей, гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запуски из самолетов стратегической авиации, а также пуск ракет "Сармат".

Фокус внимания будет смещен на проверку состояния межконтинентальных баллистических ракет, однако есть и вероятность запуска крылатых ракет по Украине, но речь не идет о ядерных боеголовках.

Вместе с тем представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что россия поставила США в известность относительно своих учений.

"Как мы и подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения россии. В этом плане россия придерживается своих обязательств по контролю над вооружениями и прозрачности", — сказал он и добавил, что в ведомстве не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия против Украины.

Райдер также повторил месседж Госдепа о том, что если россия решится на это или на использование "грязной бомбы", то ее будут ждать серьезные последствия.

Напомним, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус ранее допустил, что в случае, если россия предпримет "шокирующие и ужасные" действия силы стран НАТО могут вмешаться в войну.