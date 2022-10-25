россия продавливает тему "грязной бомбы": в США высказались про последствия применения оружия

россия может использовать свою ложь в качестве предлога для дальнейшей эскалации, считают в США

Уже несколько дней через различные источники, включая военное командование и глав министерств различных стран, и даже ООН россия "разгоняет" информационную кампанию про то, что в Украине якобы готовят "грязную бомбу". Украина отрицает подобную подготовку, как не видят ее и союзники из других стран. При этом "послужной список" кремля заставил США предупредить россию о возможных последствиях.

В Госдепе США уже отметили, что россия ощутит последствия вне зависимости от применения в Украине оружия массового поражения, будь то ядерное оружие или "грязная бомба". Официальный представитель Госдепа Нед Прайс отметил: "Мы отвергнем любую потенциальную попытку россии использовать предлог для эскалации этого конфликта". Он также добавил, что "для россии будут последствия, вне зависимости от того, применит ли она грязную бомбу или ядерную бомбу".

Прайс сообщил, что в Госдепе пока не видят признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие. Отметим, что россия пытается максимально продавить тему "грязной бомбы" — хочет вынести вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН во вторник.

Организация ООН по ядерному надзору готовится в ближайшие дни направить инспекторов на два украинских объекта. Об этом попросила украинская сторона, чтобы очиститься от российских обвинений. Один из объектов был проинспектирован месяц назад. Вывод МАГАТЭ — "не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов".

Ранее "Телеграф" писал, что заявления россии насторожили НАТО из-за того, что россияне могут их использовать, чтобы прикрыть самих себя. Напомним, "грязная бомба" опасна не только взрывом — в ней содержится ядерный материал и он может вызывать радиационное заражение.