шойгу пугает применением "грязной бомбы". Что это такое?

"Грязная бомба" – это не то же, что ядерная. Она может вызвать панику и загрязнить имущество

В воскресенье глава минобороны рссии сргей шойгу начал пугать коллег из Франции, Турции, Великобритании и США тем, что Украина якобы собирается применить "грязную бомбу", которая спровоцирует радиоактивное загрязнение. По словам шойгу, украинская сторона хочет обвинить рф в использовании оружия массового поражения.

Официальный Киев назвал заявления ложью. Кроме того, Министр обороны Британии Бен Уоллес отрицал ошибочные утверждения Шойгу и призвал не использовать их для эскалации. Институт изучения войны (ISW) считает, что история с "грязной бомбой" – это запугивание и продолжение информационной кампании россии. Аналитики Института называют маловероятным применением кремля такого вида вооружения. Скорее всего, таким образом шойгу пытался замедлить или приостановить западную военную помощь на фоне военных неудач россии.

Что такое "грязная бомба"?

"Грязная бомба" или еще РРП (радиологическое рассеивающее устройство) — это смесь взрывчатки, например динамита, с радиоактивным материалом. Когда запускается динамит или другая обычная взрывчатка, взрыв распыляет радиоактивный материал в окружающую территорию на большое расстояние, объясняет американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

"Грязная бомба" – это не то же, что ядерная бомба, которая была применена в Хиросиме (предусматривает расщепление атомов и высвобождение энергии, создающей атомное грибовидное облако). "Грязная бомба" работает совсем иначе и не может создать атомный взрыв, вместо этого она использует обычную взрывчатку для распыления радиоактивной пыли, дыма или другого материала, чтобы вызвать радиоактивное заражение.

Основная опасность заключается во взрыве, который может повлечь за собой серьезные травмы и разрушения. Радиоактивные материалы в большинстве таких бомб не могут создать достаточное облучение, чтобы вызвать немедленное серьезное заболевание, за исключением тех людей, которые находятся очень близко к месту взрыва.

Так, по данным Комиссии по ядерному регулированию США, такие бомбы могут вызвать панику и загрязнять имущество.

Профессор политологии Тулейнского университета Кристофер Феттвайс объяснил изданию Newsweek, что "грязная бомба" еще никогда не применялась в конфликтах и является "скорее теорией, чем реальностью".

Как поступать при применении такого вооружения?

Радиоактивная пыль и дым, которые распространяются дальше, могут быть опасны для здоровья, если их вдохнуть. Поскольку радиацию нельзя увидеть и почувствовать сразу, при взрыве нужно соблюдать ряд мер безопасности. Эти действия зависят от того, где вы находитесь в момент взрыва: на улице, в доме или в авто.

Если вы находитесь на улице и вблизи места происшествия:

Прикройте нос и рот тканью, чтобы уменьшить риск вдыхания радиоактивной пыли или дыма.

Не прикасайтесь к предметам, отброшенным при взрыве — они могут быть радиоактивными.

Быстро войдите в здание, где стены и окна не разбиты. Эта зона защитит вас от радиации.

В здании снимите верхний слой одежды и сложите его в полиэтиленовый пакет. Сняв верхнюю одежду, можно избавиться от 90% радиоактивной пыли.

Положите полиэтиленовый пакет туда, где его не коснутся другие, и храните его, пока органы власти не скажут вам, что с ним делать.

Примите душ или умойтесь водой с мылом. Обязательно вымойте волосы.

Следите за радио или телевидением для дополнительных инструкций.

Если вы находитесь в здании на момент взрыва, а стены и окна здания не повреждены – оставайтесь там. Закройте окна, заслонки камина, выключите кондиционеры, отопление. Нет необходимости заклеивать скотчем щели вокруг дверей и окон.

Если стены и окна разбиты – войдите во внутреннее помещение и не выходите из него. Если здание сильно повреждено, быстро войдите в здание, стены и окна которого не разбиты. Если вам нужно выйти на улицу, обязательно прикройте нос и рот тканью. Войдя внутрь, снимите верхний слой одежды и закройте его в полиэтиленовый пакет, если таковой имеется.

Вы находитесь в машине:

Закройте окна и выключите кондиционер, отопитель и вентиляционные отверстия.

Прикройте нос и рот тканью.

Если вы находитесь вблизи дома, офиса или общественного здания, немедленно пойдите туда и быстро зайдите внутрь.

Если вы не можете безопасно добраться до своего дома или другого здания, обратитесь на обочину и остановитесь в самом безопасном месте.

Выключите двигатель и послушайте радио для получения инструкций. Оставайтесь в машине, пока вам не скажут, что безопасно возвращаться на дорогу.

Как сообщал "Телеграф", россия выдвигала аналогичные необоснованные обвинения в планах Украины применить "грязные бомбы" и ядерное оружие с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, марте рф заявила, что обнаружила доказательства программы биологического оружия.