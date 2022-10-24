Война — день 243: ВСУ прорываются на Херсонщине, а оккупанты готовятся к уличным боям

Оперативно о главном 24 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 243 дня. Оккупанты продолжают эвакуировать мирных жителей из Херсона и готовить город к уличным боям, пока ВСУ подходят все ближе к облцентру, при этом россияне сообщают, что украинские войска также начали движение на Луганском направлении. Вместе с тем не исключено, что россияне могут устроить масштабный взрыв на Каховской ГЭС или даже прибегнуть к использованию одного из разновидностей ядерного оружия — "грязной бомбы".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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Напомним, информация за 21 октября доступна в трансляции: "Война — день 240: в Украине массовые отключения света, коллаборанты бегут с Херсонщины".

С информацией за 22 октября можно ознакомиться в материале: "Война — день 241: оккупанты вновь накрыли Украину ракетами, пока ВСУ продвигаются вглубь фронта"

О том, что происходило 23 октября читайте в сводке: "Война — день 242: оккупанты бегут с Херсонщины, но продолжают террор дронами и ракетами".