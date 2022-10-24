"Грязная бомба", поддержка Израиля и призывы топить украинских детей: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

На утро понедельника, 24 октября, несмотря на все провокации и ложь россии, Украина продолжает получать поддержку и помощь стран Запада.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

"Грязные бомбы"

Накануне министр обороны рф сергей шойгу позвонил коллегам во Франции, Британии, США, Турции и других странах НАТО, и предупредил, что Украина готовит на своей территории провокацию с использованием "грязной бомбы" — радиологического оружия, состоящего из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. Такие бомбы могут привести к радиационному заражению почвы и воды, а также к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях в течение длительного времени.

Страны Запада в целом исключили возможность такой провокации и заверили Украину в своей поддержке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеком пришли к мнению, что россия может искать повод для операции под фальшивым флагом.

Министр обороны Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии МАГАТЭ и ООН для проверки заявлений россии по поводу "грязной бомбы".

Прокомментировал скандал и президент Владимир Зеленский:

В американском Институте изучения войны считают, что шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО, запугивая министров обороны стран из Альянса заявлениями о "грязной бомбе", потому что россия сталкивается с военными неудачами.

Израиль помогает Украине

Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для поражения иранских беспилотников, сообщает New York Times.

А накануне стало известно, что Израиль уничтожил в Сирии завод по сбору иранских беспилотников-камикадзе, — они по всей вероятности могли производиться для рф.

Призывы топить украинских детей на россии

Известный пропагандист Russia Today Антон Красовский в эфире призвал топить украинских детей, считающих, что территория Украины оккупирована.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны мира запретить вещание Russia Today.

После скандала главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что канал прекратил сотрудничество с Красовским.

Зима близко

В большинстве городов Украины начался отопительный сезон и начинают подключать тепло.

"Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", — подчеркивает премьер-министр Денис Шмигаль.

Джонсонюк не вернется

Борис Джонсон решил не участвовать в выборах на должность премьера Великобритании, фаворитом гонки остается экс-министр финансов Риши Сунак.

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