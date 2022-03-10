США назвали полной чушью очередную страшилку россии об Украине

Запад призывает цивилизованное общество не верить российским новостям

Никаких лабораторий, где якобы создаются опасные вирусы и болезни, а также другое биологическое оружие, на территории Украины нет и никогда не было. Все это — исключительно пропаганда российской власти и подпевающим их средствам массовой информации, которые особо активизировались на время войны в Украине.

С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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По его словам, в кремле специально лгут, что Украина сотрудничает со Штатами, чтобы создавать химическое и биооружие. Более того — на такую дезинформацию "ведутся" даже высокопоставленные китайские чиновники.

"Эта российская дезинформация — полная чушь, и Россия не в первый раз выдвигает такие ложные обвинения против другой страны. Кроме того, эти утверждения убедительно и многократно опровергались на протяжении многих лет", — подчеркнул Прайс.

В Госдепартаменте уверены, что рф использует любые, даже самые смехотворные предлоги, дабы оправдаться перед миром за свои военные преступления на территории Украины.

"Именно Россия имеет активные программы создания химического и биологического оружия и нарушает Конвенцию о химическом оружии и Конвенцию о биологическом оружии", — заверяет американский чиновник.

Во многом подобные заявления касаемо несуществующих лабораторий российские власти могут использовать, дабы прикрывать свои аналогичные шаги, к которым могут прибегнуть, пытаясь сломать украинское сопротивление.

В США призвали цивилизованное общество не верить ни единой подобной провокативной новости, которая приходит из россии.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал — на Западе не исключают применения химоружия против мирных украинцев со стороны рф. Украинский Минздрав опубликовал несколько сводов правил, как следует действовать при подобной атаке.