Провокация россии с "грязной бомбой" срывается? Кулеба сделал заявление

Расследованием вброса займутся международные эксперты

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приедут в Украину, чтобы развенчать фейк россии о подготовке "грязной бомбы".

Об этом днем в понедельник, 24 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от россии Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", — подчеркнул Кулеба.

Стоит заметить, что, по словам министра иностранных дел россии сергея лаврова, дело о "грязных бомбах" рассмотрят и в ООН, — россия сама настаивает на этом, чтобы доказать, что "это не пустое обвинение".

Напомним, что 23 октября министр обороны россии сергей шойгу обратился к странам НАТО с заявлениями, якобы Украина готовит "грязную бомбу", — большинство стран этому не поверило и заверило, что продолжат поддерживать Киев.

Как сообщал "Телеграф", военные эксперты считают, что шойгу вбросом про "грязную бомбу" хотел заставить Запад сократить помощь Украине.