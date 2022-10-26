Війна кланів: стали відомі деталі вибуху біля будівлі ФСБ у Мелітополі

Очільник міста детальніше розповів, із чим пов'язаний вибух

Вибух, який напередодні трапився у самісінькому центрі окупованого росією міста Мелітополь, де знаходиться будівля, звідки віщають росЗМІ, є результатом війни двох кланів так званої "нової влади". Мова йде про генеральний штаб російського міністерства оборони, а також тутешню ФСБ.

Відповідну інформацію у середу, 26 жовтня, під час чергового ефіру всеукраїнського телемарафону озвучив міський голова Мелітополя Іван Федоров, відзначивши, що приміщення, поблизу котрого напередодні стався вибух, є знаковим для окупантів.

"З початку окупації територій Запорізької області загарбники визначили Мелітополь як адміністративний центр і боряться між собою за сфери впливу. З одного боку, генштаб міноборони рф, який представляє гауляйтер євген балицький. З іншого — ФСБ, місцевим ставлеником яких є володимир рогов. Вчора у Мелітополя біля будівлі, яка належить сім’ї Балицьких, вибухнуло авто. Але сама будівля є знаковою для рашистів", — написав він, окресливши три причини відповідної важливості.

За словами Федорова, ще з перших днів вторгнення росіян до Мелітополя, саме ця будівля була захоплена підрозділами ФСБ, де вони розміщували особовий склад. Згодом туди перестали пускати навіть самого балицького.

Не менш вагомою причиною є те, що вже за кілька місяців після вторгнення окупантів до міста у приміщеннях цієї будівлі розмістились пропагандистські ЗМІ, які ретранслювали свої передачі на всю тимчасово окуповану частину Запоріжжя.

Ба більше, поблизу будівлі, де стався вибух, знаходиться телевежа, над якою російським окупантам вкрай важливо встановити контроль.

Варто нагадати, що напередодні в окупованому Мелітополі стався вибух неподалік будівлі ФСБ. Попередньо, там вибухнув автомобіль, який був начинений вибухово небезпечними пристроями. Після чого член головної ради окупаційної "адміністрації" володимир рогов назвав подію "терактом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Мелітополі партизанський рух продовжує набирати обертів. Зокрема, чергового мішенню українських партизанів стала Олена Шапурова, котра раніше очолювала один із місцевих коледжів.