Російські ядерні навчання "Грім" — дорога страшилка Кремля, але є один нюанс

"Телеграф" обговорив з експертами ризики для України

У четвер, 26 жовтня, росія розпочинає ядерні навчання "Грім". За словами керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова, очікується запуск з підводних, наземних та повітряних засобів гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет, ракет типу "Сармат". Своєю чергою, представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що це щорічні "рутинні" навчання, про які росія повідомила США. "Телеграф" обговорив з експертами ризики нових ядерних ігрищ країни-агресора і те, як на них можна було б відреагувати.

Випробування ядерної зброї не анонсовані, але можливі

Аналітик, фахівець з ракетного озброєння Олександр Кочетков вважає, що Україні не слід розглядати ці навчання як реальну підготовку до удару ядерною зброєю (ЯЗ).

"Паралелі з тими загальновійськовими навчаннями, які передували вторгненню в Україну, тут недоречні. Тоді справді було бойове злагодження частин та підрозділів армії вторгнення. А зараз це чергова акція залякування західного світу та заспокоєння населення недоімперії – мовляв, ось які ми грізні", – зазначає експерт.

За його словами, "Грім" – навчання стратегічних ядерних сил з особливим акцентом на міжконтинентальні ракети на кшталт "Сармата".

"А стріляти міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками по Україні – це занадто велика дурість навіть для кремлівських стратегів. Тому що це буде фактично удар по собі, – пояснює Олександр Кочетков. – Єдине, на що слід звернути увагу, це теоретично можливі підземні або повітряні випробування ЯЗ. Вони не анонсовані, але теоретично ймовірні. Такий крок буде справді свідчити про щось більше, ніж про чергову супердорогу піар-акцію Кремля".

Відповісти можна трьома кроками

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан нагадує, що росія понад 30 років не проводила ядерних випробувань. Тому, вважає він, особливо напружуватися через анонсовані ядерні навчання не варто.

До речі, за даними Defense Express, цього року рф вже проводила навчання "Грім". І це було 19 лютого, перед повномасштабним вторгненням російської армії в Україну.

"Залишати подібні навчання без уваги було б найвищою мірою самовпевнено, – вважає експерт. – Адже від рашистів можна очікувати чого завгодно".

Вадим Трюхан зазначає, що відповіддю міг би стати своєрідний "джентльменський набір" із трьох пунктів.

Перший – реакція безпосередньо на двосторонньому рівні шляхом підготовки відповідного дипломатичного демаршу у вигляді вербальної ноти, яку можна було б передати російській стороні через одну з нейтральних країн, що підтримують дипломатичні відносини з росією. Наприклад, через МЗС Швейцарії, президент якої нещодавно здійснив візит до Києва.

Другий – використання наявних багатосторонніх міжнародних дипломатичних майданчиків (Рада Безпеки ООН, ОБСЄ та інших) для проведення відповідних консультацій щодо нових ядерних загроз з боку Кремля.

Третій – ініціювання позачергової зустрічі групи "Рамштайн" для розгляду дій на упередження.