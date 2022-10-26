Российские ядерные учения "Гром" - дорогая страшилка Кремля, но есть один нюанс

"Телеграф" обсудил с экспертами риски для Украины

В четверг, 26 октября, россия начинает ядерные учения "Гром". По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, можно ожидать запуски с подводных, наземных и воздушных средств гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет, ракет типа "Сармат". В свою очередь, представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что это ежегодные "рутинные" учения, о которых рф поставила США в известность. "Телеграф" обсудил с экспертами риски новых ядерных игрищ страны-агрессора и то, как на них можно было бы отреагировать.

Испытания ядерного оружия не анонсированы, но вероятны

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков считает, что Украине не следует рассматривать эти учения как реальную подготовку к удару ядерным оружием (ЯО).

"Параллели с теми общевойсковыми учениями, которые предшествовали вторжению в Украину, здесь неуместны. Тогда действительно было боевое слаживание частей и подразделений армии вторжения. А сейчас это дежурная акция устрашения западного мира и успокаивание населения недоимперии – мол, вот какие мы грозные", – отмечает эксперт.

По его словам, "Гром" – учения стратегических ядерных сил с особым упором на межконтинентальные ракеты вроде "Сармата".

"А стрелять межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками по Украине – это слишком большая глупость даже для кремлевских стратегов. Потому что это будет фактически удар по самим себе, – поясняет Александр Кочетков. – Единственное, на что следует обратить внимание, это теоретически возможные подземные или воздушные испытания ЯО. Они не анонсированы, но теоретически вероятны. Такой шаг будет действительно свидетельствовать о чем-то большем, чем об очередной супердорогостоящей пиар-акции Кремля".

Ответить можно тремя шагами

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан напоминает, что россия более 30 лет не проводила ядерных испытаний. Поэтому, считает он, особо напрягаться из-за анонсированных ядерных учений не стоит.

Кстати, по данным Defense Express, в этом году рф уже проводила учения "Гром". И было это 19 февраля, перед полномасштабным вторжением российской армии в Украину.

"Оставлять подобные учения без внимания было бы в высшей степени самонадеянно, – считает эксперт. – Ведь от рашистов можно ожидать чего угодно".

Вадим Трюхан отмечает, что ответом мог бы стать своеобразный "джентльменский набор" из трех пунктов.

Первый – реакция непосредственно на двустороннем уровне путем подготовки соответствующего дипломатического демарша в виде вербальной ноты, которую можно было бы передать российской стороне через одну из нейтральных стран, поддерживающих дипломатические отношения с рф. Например, через МИД Швейцарии, президент которой недавно осуществил визит в Киев.

Второй – использование существующих многосторонних международных дипломатических площадок (Совет Безопасности ООН, ОБСЕ и других) для проведения соответствующих консультаций по поводу новых ядерных угроз со стороны Кремля.

Третий – инициирование внеочередной встречи группы "Рамштайн" для рассмотрений действий на упреждение.