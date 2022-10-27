Австралія виділить новий пакет допомоги Україні: готують "гостинці" для ЗСУ

В Україну прибуде нова партія бойових машин з Австралії

Австралія виділить Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть додаткові 30 одиниць бойових автомобілів Bushmaster, які вже відомі українським захисникам.

У своєму твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував уряду Австралії за продовження підтримки. Він зазначив, що до нового пакету військової допомоги увійдуть 30 бойових автомобілів, а також навчання українських військових.

"Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом про додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії", — написав він.

Своєю чергою, видання ABC повідомляє, що Австралія відправить 70 офіцерів до Великої Британії, щоб допомогти партнерам тренувати українських військовослужбовців.

Цього тижня до бюджету країни було включено виділення Україні допомоги на понад 200 мільйонів доларів США, серед яких 185,6 виділяються на військові потреби.

Всього з початку вторгнення росії Австралія виділила на потреби України 655 мільйонів доларів, з яких 475 пішли на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, у США готують новий пакет допомоги Україні, якої буде достатньо, щоб наша країна змогла покрити свої витрати до кінця року.