Австралия выделит новый пакет помощи Украине: готовят "гостинцы" для ВСУ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Украину прибудет новая партия боевых машин из Австралии
Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут дополнительные 30 единиц боевых автомобилей Bushmaster, уже известных украинским защитникам.
В своем твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил правительство Австралии за продолжение поддержки. Он отметил, что в новый пакет военной помощи войдут 30 боевых автомобилей, а также обучение украинских военных.
"Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом о дополнительной партии. Всегда будем помнить поддержку Австралии", — написал он.
В свою очередь издание ABC сообщает, что Австралия отправит 70 офицеров в Великобританию, чтобы помочь партнерам тренировать украинских военнослужащих.
На этой неделе в бюджет страны было включено выделение Украине помощи более чем на 200 миллионов долларов США, среди которых 185,6 выделяются на военные нужды.
Всего с начала вторжения россии, Австралия выделила на нужды Украины 655 миллионов долларов, из которых 475 ушли на нужды ВСУ.
Как сообщалось ранее, в США готовят новый пакет помощи Украине, которой будет достаточно, чтобы наша страна смогла покрыть свои расходы до конца года.