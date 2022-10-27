Австралия выделит новый пакет помощи Украине: готовят "гостинцы" для ВСУ

В Украину прибудет новая партия боевых машин из Австралии

Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут дополнительные 30 единиц боевых автомобилей Bushmaster, уже известных украинским защитникам.

В своем твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил правительство Австралии за продолжение поддержки. Он отметил, что в новый пакет военной помощи войдут 30 боевых автомобилей, а также обучение украинских военных.

"Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом о дополнительной партии. Всегда будем помнить поддержку Австралии", — написал он.

В свою очередь издание ABC сообщает, что Австралия отправит 70 офицеров в Великобританию, чтобы помочь партнерам тренировать украинских военнослужащих.

На этой неделе в бюджет страны было включено выделение Украине помощи более чем на 200 миллионов долларов США, среди которых 185,6 выделяются на военные нужды.

Всего с начала вторжения россии, Австралия выделила на нужды Украины 655 миллионов долларов, из которых 475 ушли на нужды ВСУ.

Как сообщалось ранее, в США готовят новый пакет помощи Украине, которой будет достаточно, чтобы наша страна смогла покрыть свои расходы до конца года.