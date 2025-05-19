Концерти в Криму і любов до окупованих територій: де зараз дует t.A.T.u і як виглядають солістки

Одна з них подавалася до "Єдиної Росії"

Лєна Катіна та спотворена пластикою Юлія Волкова були дуетом в одному з найпопулярніших російських гуртів t.A.T.u ("Тату") початку 2000-х. Їхні треки моментально злітали на вершини світових хіт-парадів, а композиції "Я сошла с ума" і "Нас не догонят" звучали на кожній вечірці й в Україні.

Разом співачки зображували на сцені закоханих дівчаток, що викликало підвищений інтерес до творчості молодого дуету. Однак після розпаду колективу кожна з них розпочала сольну кар’єру. Через невдачі у музиці Лєна та Юлія почали возз’єднуватися на корпоративах, адже окремо не могли похвалитися популярністю та доходами. Дует не пройшов повз навіть окуповані Росією території.

Лєна Катіна та Юля Волкова обидві є у базі "Миротворець". Все через виступи у пропагандистських заходах на Донбасі та анексованому Криму. І ось знову "Тату" розважають росіян та зрадників України.

16 травня артистки анонсували концерт на пляжній сцені курорту "Мрія" у Ялті. Дата виступу – понеділок, 19 травня. Афішею вони обидві поділилися у соцмережах.

Юлія Волкова про війну

У 2014 році в ефірі українського ток-шоу "Детектор брехні" на телеканалі СТБ вона відкрито заявила про нелюбов до РФ: "Моє відчуття життя та світу — це не Росія і не Москва. Я не патріот своєї батьківщини, зізнаюся чесно. Я дуже люблю Америку і все, що там відбувається". Однак згодом вона "перевзулась". Влітку того ж року Волкова спокійно відпочивала на анексованому півострові.

Крім того, співачка почала виступати в Криму і паралельно навідуватися з концертами до Києва. "Я нейтральна, я не поділяю людей. Народ тут абсолютно ні до чого. Люди повинні жити мирно, йти вперед та тримати один одного за руки. А все, що відбувається довкола — це не я вирішую. Я в це не заглиблююсь і не лізу. Ми ж не винні", — сказала Волкова Каті Осадчій у "Світському житті".

28 квітня 2021 року виконавиця подала документи на участь у праймеріз пропутінської партії "Єдина Росія" перед виборами до Держдуми. Проте за підсумками їй удалося набрати лише 919 голосів.

Лєна Катіна

Після розпаду "Тату" співачка вирушила підкорювати Лос-Анджелес, але 2015 року ні з чим повернулася до Москви. Ще в травні 2014 року, після початку бойових дій на Донбасі, вона написала в соцмережі: "Що коїться на (в — ред.) Україні?! Тримайтеся, люди!!! Так хочеться миру на землі! Х..й Війні — наш слоган!!! І завжди таким буде!!!".

А після повернення до Росії почала виходити на сцену з путіністами у Донецьку. Також була й в окупованому Луганську.

Лєна Катіна у Донецьку у 2018 році

Лєна Катіна зараз

У липні 2022 року російську співачку змусили скасувати концерти за кордоном через виступи на окупованих територіях України. Разом із Волковою Катіна мовчить про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.