Російську співачку з поп-дуету t.A.T.u змусили скасувати концерти за кордоном

З моменту окупації росією східних регіонів України у 2014 році Лєна Катіна кілька разів виступала на окупованих територіях

Російську співачку з поп-дуету t.A.T.u Лєну Катіну змусили скасувати свої виступи на концертах We Love The 2000s у Швеції, які мали відбутися 5-6 серпня.

Коли активісти Stand With Ukraine Gothenburg і стокгольмський Nordic Ukraine Forum дізналися, що росіянка має виступати, вони зв’язалися з двома парками розваг та організаторами, а також із більшістю митців, які братимуть участь.

"Було б безрозсудно вмикати музику російського виконавця, коли українцям доводиться слухати вибухи та крики після російських терактів", — повідомив Андреас Нільссон на сторінці спільноти Stand With Ukraine Gothenburg, яка, серед іншого, організовує демонстрації під Генконсульством росії у Гетеборзі кожного буднього дня та просуває Український порядок денний за кордоном.

За словами активістів, парк Лісеберг зміг підтвердити, що Лєну вже "скасували", і вони шкодують, що її використали для реклами концерту FKP Scorpio.

У понеділок вранці (25 липня) Skansen також підтвердив, що росіянка не виступатиме на їхній сцені. Кажуть, заходи вжили в діалозі з організатором концерту FKP Scorpio.

"Я вважаю, що ми повинні пишатися нашими парками розваг! Лісеберг і Скансен демонструють підтримку України всім шведським народом, не пускаючи свої сцени російському артисту",- каже Андреас Нільссон.

З моменту окупації росією східних регіонів України у 2014 році Лєна кілька разів виступала на окупованих територіях. Таким чином вона взяла активну участь у нормалізації росією Донецької та Луганської областей як неукраїнських територій.

"Російських митців, які ніколи не засуджували війну росії в Україні, можна справедливо вважати пасивно підтримуючими триваючий геноцид українців. Крім того, вони продовжують платити податки, які наповнюють російську військову скарбницю. Ми раді, що організатори усвідомили неприпустимість запрошення таких артистів до Швеції", – каже Альона Кашина з Nordic Ukraine Forum, асоціації, яка вже майже десятиліття наводить мости між Україною та Швецією, і яка від початку повномасштабної війни росії проти України організовують у Стокгольмі щотижневі демонстрації на підтримку України.

Як писав "Телеграф", раніше російський співак та прихильник політики диктатора володимира путіна Філіп Кіркоров має намір поїхати до окупованого Криму, щоб дати там концерт пораненим російським військовим.