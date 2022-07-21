Сина путініста Газманова побили у США? Що сталося зі співаком, який підтримує війну в Україні
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Родіон Газманов прокоментував новину про те, що його побили на відкритті власної кав’ярні під назвою "СРСР"
"Воскова гнида, що вижила з розуму" Олег Газманов, за словами Дмитра Гордона, виховав такого ж путініста, як і він сам. Старший син російського співака Родіон, який також є виконавцем, підтримав рішення кремля вторгнутися до незалежної України.
Днями з’явилася інформація, що 41-річний чоловік, який виступає за вбивства українців, під час відкриття власного кафе в Чикаго "СССР" (на укр. "СРСР") увімкнув на всю вулицю гімн росії і це дуже не сподобалося місцевим. Повідомлялося, що у кафе розбили скло та побили самого Родіона Газманова.
Пізніше чоловік назвав це повідомлення фейком. Він опублікував відеозвернення до своїх підписників в Інстаграмі, записане на тлі кремля. "Ніхто мене не різав, не бив і не стріляв. А в ситуації, що склалася, людині з фінансовою освітою навряд чи спаде на думку відкривати стартап у Штатах", — написав Родіон Газманов.
Нагадаємо, що російський виконавець Олег Газманов співав про окупацію України, Білорусі та Молдови у березні на мітингу у Лужниках з приводу чергових роковин анексії Криму. Путініст виконав свою пісню "Сделан в СССР" (на укр. "Зроблений в СРСР"), яка починається зі слів: "Україна та Крим, Білорусь та Молдова – це моя країна".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський виконавець Олег Газманов хоче отримати громадянство Ізраїлю. Нагадаємо, що Газманов є затятим прихильником політики кривавого диктатора володимира путіна, зокрема він підтримав військове вторгнення росії в Україну.