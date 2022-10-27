Залишилися лише номери: під Маріуполем на цвинтарях сотні безіменних могил та їхня кількість зростає (відео)

Щоб знайти свого родича у низці могил потрібні кошти та час

Український Маріуполь перебуває в окупації не один місяць і цвинтарі навколо міста тільки зростають у міру розборів завалів. Але в людей у могилах немає ні імен, ні дат смерті — лише номери на табличках, що похилилися.

Жертви російських бомбардувань, поховані спочатку біля своїх будинків, а потім у лавах безіменних могил. Ті, за чиїми тілами не прийшли родичі і не відстояли жахливі черги в оточенні інших тіл, щоб упізнати і по-людськи попрощатися зі своїми коханими. Відео з лавами могил під номерами опублікувала Маріупольська міськрада.

Тіл так багато, що поміж могил майже немає витриманої дистанції, на деяких могилах — запилені вінки. Можливо родичі шукали і знайшли передбачувану могилу, але на впізнання та ексгумацію потрібен час та кошти. За попередніми оцінками, на серпень у Маріуполі загинули до 90 тисяч людей.

У регіональних телеграм-каналах маріупольці обговорюють, що відбувається на цих місцях масових поховань, які розташувалися на периметрі міста. Частину тіл вивозили до селища Мангуш. Щоб отримати свідоцтво про смерть навіть тих, чиї імена відомі, — доводилося вистоювати черги в оточенні трупів, — розповідають родичі загиблих. Місцем народження при цьому вказується псевдореспубліка "ДНР".

Після масових поховань кладовища не доглядають належним чином

Людям доводилося отримувати документи про смерть у нелюдських умовах

Частина людей не може знайти своїх родичів досі. У місті зносять і вивозять як будсміття пошкоджені обстрілами будівлі. У їхніх підвалах та дворах можуть залишатися тіла людей. Про ідентифікацію нічого невідомо.

Навіть якщо відомо, що людину було поховано на конкретному цвинтарі, дізнатися, де її могила — непросто.

Масові поховання безладно

Окупанти при цьому організовують у місті то хресну ходу, то відкривають сезон у поспіху відбудованої частини Драмтеатру. На нього, нагадаємо, скинули авіабомбу. Українці вражаються такою жорстокістю.

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні у Twitter зазначає, що "Наш спільний обов’язок – повернути імена людям, похованим у цих безіменних могилах".

Нагадаємо, росія заперечує свої злочини у Маріуполі. Знищивши більшу частину міста і розкравши його майно вони заявляють, що військові Росії не до того ж. З міста вивезли все цінне — навіть фонтани та тролейбуси. Щоб відновити навіть половину міста, знадобиться щонайменше 14 млрд євро.