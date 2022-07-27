Звільнення Маріуполя: мер міста оцінив строки та розповів про плани (відео)

На відновлення знадобляться чималі кошти, але підготовку розпочнуть вже незабаром

Місто, яке багато тижнів поспіль опиралося загарбникам, чиї захисники стали символом незламності, а місце де вони оборонялися — "Азовсталь" — синонімом витривалості, Маріуполь може відродитися вже за десять років. У це вірить мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він вважає, що вже взимку українські війська звільнять місто від російських загарбників.

В інтерв'ю виданню "Букви" він зазначив, що вже працює у цьому напрямку — у планах створення каталогу архітектури, аби самі маріупольці обрали ту частину міста, яку відновлюватимуть першою. Для цього залучають і нових партнерів.

Вже заплановане виділення ними чотирьох мільйонів євро на формування плану. Не чекаючи, поки від росіян звільнять місто, планується зробити попередню оцінку руйнувань та подивитись, що знадобиться для відновлення. Деокупація, на думку Бойченка припаде на грудень-січень — рубіж поточного і 2023 року. Після цього оцінку руйнувань проведуть вже в місті і почнуть відродження. За 10 років планується відновити половину міста — на це знадобиться близько 14 мільярдів євро.

Руйнування Маріуполя і крадіжки росіян

Бойченко розповідає, що жодна людина ззовні не потрапляла в місто і не бачила його стану — воно спалене на 50%. З 2600 багатоповерхівок випалені вщент 1356. Як і фашисти в Другу світову, окупанти вивозять все, що можна вкрасти — тролейбуси, медичне обладнання, фонтан і навіть дитячі майданчики та шкільне приладдя. Багато з цього везуть на раніше окуповану територію Донеччини наче подарунок від росії.

На зараз в місті людям немає де жити, росіяни зайняли під адміністрації частину вцілілих будинків, ціни — захмарні, а зв'язку майже немає. Окупанти роблять все, аби приховати свої злочини, навіть готові перекрутити трагедію у Драмтеатрі, мовляв, там не було людей, а винні — українські військові. Це при тому, що міжнародне розслідування і опитування свідків показало націленість атаки росіян.